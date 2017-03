Entwickler-Legende Brian Fargo meldet sich zurück: Mit Torment: Tides of Numenera veröffentlichte er am 28. Februar 2017 ein traditionelles Rolllenspiel aus isometrischer Perspektive, das vor allem durch eine spannende Handlung und viele Entscheidungsmöglichkeiten besticht. Spieler warteten schon seit längerer Zeit sehnsüchtig auf ein Spiel dieses Kalibers, das beweist der durchschlagende Erfolg von Torment: Tides of Numenera auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter, wo das RPG innerhalb von sechs Stunden das Funding Goal von 900.000 US-Dollar brach.

Torment: Tides of Numenera ist inzwischen erschienen und erhielt von Fachpresse (siehe Test auf pcgames.de) wie Spielern überwiegend positiven Zuspruch. Falls ihr noch nicht in den Genuss des Fantasy-Rollenspiels gekommen seid, könnt ihr Torment: Tides of Numenera zum Beispiel auf GOG.com erwerben. Aber auch ohne gefüllten Geldbeutel könnt ihr mit etwas Glück in den Genuss des Rollenspiel-Highlights kommen! Wir verlosen nämlich drei PC-Keys, die ihr auf GOG.com einlöst.

Mit einem Klick auf den Link weiter unten könnt ihr auch schon an der Verlosung teilnehmen. Hier geht's zu unseren allgemeinen Teilnahmebedingungen. Das Gewinnspiel endet am 10. März 2017 um 17 Uhr, die Gratis-Zugänge werden den Gewinnern im Anschluss via E-Mail zugestellt - damit dürfte das Wochenende gerettet sein. Das Team von GOG.com und die PC Games-Redaktion drücken euch die Daumen!

Torment auf GOG.com

Wer zum direkt zum Release in die Fantasy-Welt von Tides of Numenera eintauchen möchte, sollte das Rollenspiel über GOG.com kaufen. Obendrein profitieren Spieler auf GOG.com von weiteren Vorteilen: Auf der Plattform erworbene Spiele sind DRM-frei und dank Geld-zurück-Garantie besteht auch bei Nichtgefallen kein Risiko.