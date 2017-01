Toni Erdmann: Von der National Society of Film Critics ausgezeichnet

Nach der bitteren Pleite beim 74. Golden Globe Award, erhielt Regisseurin Maren Ades eine Auszeichung für ihre Tragikkomödie "Toni Erdmann" von der National Society of Film Critics.

Ein pensionierter Vater (Peter Simonischek) überrascht seine Arbeitsplätze vernichtende Tochter (Sandra Hüller) mit einem spontanen Besuch in Bukarest und mischt deren geplantes Leben auf: eine zutiefst bewegende Vater-Tochter-Geschichte in einem Mix aus Ernst und Humor.

Weitere Abräumer der Nationnal Society of Film Critics waren unter anderem Berry Jenkins mit "Moonlight" und Kenneth Lonergans "Manchester by the Sea".

Den Titel des besten nicht-englischsprachiger Films erhielt "Toni Erdmann" bereits von den New York Film Critics.

Unsere Rezension könnt ihr übrigens hier nachlesen.