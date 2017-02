Ghost Recon Wildlands: TV-Spot "Ruthless" im Director's Cut

26.02.2017 um 17:15 Uhr Publisher Ubisoft hat einen neuen TV-Spot zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands veröffentlicht. Das Video wurde unter der Regie von John McTiernan produziert, der unter anderem für die Filme "Die Hard" und "Predator" verantwortlich war. Unter dem Namen "Ruthless" wird die erste Mission der Ghosts in Bolivien gezeigt, in der sie versuchen das Santa-Blanca-Kartell zu zerschlagen. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands erscheint am 07. März 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

