Was hat Ubisoft nach Release mit Ghost Recon Wildlands vor? Für die Zukunft des Open-World-Actionspiels wurden bereits einige DLCs im Rahmen des Season-Pass-Angebots angekündigt - zudem ist ein PvP-Multiplayer-Modus geplant. Damit Wildlands-Spieler auf der Suche nach dem Endgame wissen, worauf sie sich in den nächsten Monaten einstellen dürfen, fassen wir alle bekannten Informationen zusammen - und formulieren außerdem ein paar unserer eigenen Wünsche und Verbesserungsvorschläge aus der Community, deren Umsetzung Ghost Recon Wildlands in Zukunft frisch und spaßig halten könnte.

Das plant Ubisoft für die Zukunft

Der Ghost Recon Wildlands-Season Pass enthält:

Eine Woche Vorabzugang zu zwei großen Erweiterungen: Narco Road: Eure Aufgabe ist es, eine Gang von Schmugglern zu infiltrieren und an Wettrennen und Herausforderungen teilzunehmen. Auf diese Weise wollt ihr das Vertrauen des Anführers erlangen und die Gang von innen heraus zerschlagen. Euch erwarten neue Bosse und Fahrzeug. Fallen Ghosts: Während einer Evakuierungs-Mission wird der Helikopter der Ghosts abgeschossen. Anschließend verfolgt euch eine Elite-Gruppe gefährlicher Söldner. Im Verlauf des Abenteuers bekommt ihr es mit einem neuen, mächtigen Gegner zu tun, erlernt neue Fähigkeiten und schaltete weitere Waffen frei.

Die Unidad-Verschwörung: Euer Ziel ist es, die Allianz zwischen Santa Blanca und Unidad in der Provinz Media Luna ins Wanken zu bringen und zu zerstören.

Peruanische Verbindung: Absolviert ihr diesen Einsatz, erhaltet ihr sieben Aufnäher.

Fraktionsspezifische Ausrüstungspakete: Rebellions-Ghost-Paket: Ihr bekommt ein neues Outfit, welches von den tapferen Rebellen von Kataris 26 inspiriert wurde sowie eine einzigartige AK-47, die über ein erweitertes Magazin und einzigartige Gravierungen verfügt. Unidad-Ghost-Paket: Die Unidad-Verkleidung ermöglicht es euch, Unidad-Camps zu infiltrieren. Zudem erhaltet ihr das einzigartige Unidad-LMG in den Farben der Organisation mit Reflexvisier und erweitertem Magazin. Santa-Blanca-Ghost-Paket: Diese von Santa Blanca inspirierte Montur ermöglicht es euch, den Stil der Gang nachahmen. Das Paket schaltet außerdem die vergoldete Santa Blanca M1911 frei.

Exklusives Fahrzeug: Bolivianischer Minibus

Digitaler Inhalt: Ein dauerhafter +5%-EP-Boost für den Spieler Ein einmaliger, kurzer EP-Boost: +50% EP für den Spieler sowie +25% EP alle anderen Spieler im Match. Der Boost hält für zwei Stunden nach der Aktivierung.



Neben diesen kostenpflichtigen Zusätzen (der Season Pass kostet knapp 40 Euro), will Ubisoft Ghost Recon Wildlands darüber hinaus mit Gratis-Updates versorgen - darunter saisonale Events und Herausforderungen, aber auch ein Multiplayer-Modus. Das kostenlose PvP-Update erweitert Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands um einen neuen kompetitiven Modus (4v4). Darin treten vier Spieler gegen ein ebenso großes Team menschlicher Gegner an - in den Grenzen einer der vielen Regionen auf der Weltkarte. Informationen zum PvP-Modus sind noch rar gesät. Klar ist aber, dass Ghost Recon Wildlands keine Dedicated Server unterstützen wird, stattdessen soll der Mehrspielermodus wie schon die Koop-Variante über Peer-to-Peer-Technik laufen - wenn der Host das Spiel verlässt, ist die Partie zu Ende. Wann genau die Extra-Inhalte erscheinen werden, dazu schweigen die Ghost Recon Wildlands-Entwickler noch.

Das wünscht sich die Community fürs Endgame

Ein Battle-Royale-Modus für den PvP-Multiplayer wie in Playerunknown's Battlegrounds oder H1Z1: King of the Hill

Neue Motivation nach dem Erreichen des 100%-Endes, etwa durch Herausforderungen wie "Löse diese Mission nur mit Waffe x"

Die Möglichkeit, im Koop-Modus leere Slots im Viererteam mit KI-Gefährten aufzufüllen

Mehr Kontrolle über den Respawn: Ghost Recon Wildlands-Spieler wollen eine "bleed out"-Funktion auf Knopfdruck, wenn sich die Kameraden zu lange Zeit für die Wiederbelebung lassen.

Ein Spectator-Modus, bei dem man die Aktionen der menschlichen Koop-Partner beobachten kann, während man auf Wiederbelebung oder Respawn wartet

Zielcursor beim Anfordern von Fahrzeugen, um die Position von abgeworfenen Autos oder Helikoptern genau bestimmen zu können

Mehr Interaktion mit den Rebellen, etwa durch ein einfaches Befehls-Interface

Bessere Zielhilfen für den Piloten von Kampfhelikoptern: wärmesuchende Raketen, Miniguns mit Fadenkreuz

KI-Partner sollten Helikopter im Schwebemodus halten können, wenn man als Pilot den Sitz wechselt.

Custom-Radio-Funktion, bei der Ghost Recon Wildlands Musik-Dateien im Spielordner abspielt wie in GTA 5

Was sind eure Vorschläge und Wünsche für die Zukunft des Open-World-Shooters? Schreibt es uns in den Kommentaren!