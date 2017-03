Ghost Recon: Wildlands - Tuning-Tipps für bessere Performance

Der Third-Person-Shooter mit Taktik-Einschlag und Tom-Clancy-Lizenz ist aktuell einer der größten und hübschesten Open-World-Titel. Die frei begehbare und mit Fahr- sowie Flugzeugen erkundbare Spielwelt ist nicht nur in ihren Ausmaßen gewaltig, sondern beeindruckt auch mit vielfältigen Landschaften, einer sehr hohen Detaildichte und einer Sichtweite, die in maximalen Einstellungen auch auf dem PC ihresgleichen sucht. Dazu kommen viele kleine Finessen wie die sich in der Dunkelheit bewegende Lichter von Scheinwerfern, die sich in der Ferne die Berghänge entlangschlängeln, eine lebendige Fauna, eine sehr schicke Beleuchtung und Verschattung, dichte, dynamische Vegetation und dank Parallax-Maps und Tessellation sehr plastische Oberflächen. Obendrauf gibt es einige nette Effekte aus Nvidias Gameworks-Programm. Das virtuelle Bolivien ist wirklich sehr, sehr ansehnlich umgesetzt.



Dabei ist Ghost Recon: Wildlands mit maximalen Details aber auch ein echter Hardware-Killer, der mit Ultra-Einstellungen selbst extrem schnelle (und exorbitant teure) High-End-Oberklasse-PCs in die Knie zwingen kann. Beispiel? Wir haben unserem Spiele-Testsytem einen Intel Core i7-6950X mit 10 Kernen samt Hyperthreading (10C/20T) spendiert, diesem eine Wasserkühlung und allen Kernen ein festes 4,0 GHz Overclocking verpasst (+33 Prozent gegenüber Standard-Takt), dazu 32 Gigabyte übertakteten DDR4-3000er RAM verbaut, den Kühler einer jüngst erschienenen GTX 1080 Ti Founders Edition entfernt, diesen ebenfalls durch eine Wasserkühlung ersetzt und Nvidias aktuell schnellste Grafikkarte nochmals um rund 20 Prozent übertaktet. Ein viel schnelleres System kann man sich aktuell kaum zusammenstellen. Das Ergebnis in Full HD samt Ultra-Details? 56,8 Fps. Jawohl, selbst unser wahnwitzig schnelles Testsystem schafft mit Ultra-Settings keine 60 Bilder pro Sekunde - und das auch noch in Full HD, eigentlich keine Auflösung für eine GTX 1080 und erst recht nicht für eine GTX 1080 Ti. Ghost Recon: Wildlands ist mit Ultra-Einstellungen aktuell einer der fordernsten Titel- wenn nicht sogar das anspruchsvollste Spiel - auf dem PC. Doch keine Bange, um im virtuellen Bolivien euren Spaß zu haben, benötigt ihr nicht zwangsweise einen 5.000-Euro-PC. Ein wenig Zurückhaltung bei den Grafikeinstellungen ist allerdings angebracht. Wir klären im Folgenden welche der Voreinstellungen als sinnvolle Ausgangsbasis für eure Hardware dienen können und welche Einstellungen ihr für ein flüssiges Spielen besonders ins Auge fassen solltet. Seid ihr an genauen Messwerten und Benchmarks interessiert, schaut bei den Kollegen der PC Games Hardware vorbei, dort findet ihr die in diesen Artikel eingeflossenen Daten in ausgewerteter Form sowie weitere Eindrücke zur Performance.



Ghost Recon: Wildlands - Die Presets und Tuning-Tipps für flüssige Bildrate

Eins vorweg: Ohne Detailverzicht werden nur die wenigsten Spieler mit Ghost Recon: Wildlands Spaß haben, selbst die Voreinstellung "sehr hoch" benötigt sehr viele System-Ressourcen. Neben einer starken Grafikkarte wird außerdem eine flotte CPU benötigt, um die weitläufigen Landschaften, die dichte Flora und den generell sehr hohen Detailgrad mit ausreichend flüssigen Bildraten darzustellen. Und mit schneller CPU sowie GPU ist es außerdem nicht getan, auch Hauptspeicher sollte ausreichend vorhanden sein, Wildlands sichert sich bereits beim Spielestart ohne zusätzliche laufende Hintergrundanwendungen knapp 14 Gigabyte RAM (Commit-Charge). Bei "normalem" Nutzerverhalten, also mit einer Handvoll geöffneten Browser-Tabs und Anwendungen sprengt die Speicherauslastung locker 16 Gigabyte. Habt ihr also "nur" 16 Gigabyte RAM oder weniger, kann es zu lästigen Nachladerucklern kommen, insbesondere wenn ihr euch mit Fahr- oder Flugzeugen fortbewegt. Außerdem raten wir dazu, Ghost Recon: Wildlands auf eine SSD zu installieren, eine HDD kann ebenfalls zu Stockern führen. Das gilt außerdem auch dann, wenn der Uplay-Client auf einer mechanischen HDD installiert ist: Jedes Mal, wenn das Spiel einen (automatischen) Speicherstand anlegt, gibt es einen kräftigen Hänger. Die sehr langen Ladezeiten von einer HDD sind zudem nur schwer zu ertragen.



Niedrig Mittel Hoch Ultra Mittel Hoch Sehr hoch Ultra Mittel Hoch Sehr hoch Ultra

Ghost Recon: Wildlands - Das extrem anspruchsvolle Ultra-Preset

Die Speicherauslastung bei "normalem" Nutzerverhalten, inklusive einer Handvoll offenen Browser-Tabs (10) sowie einigen aktiven Hintergrundanwendungen und Treiber-Menüs (z.B. Soundkarte, Maus, Tastatur). Quelle: PC Games Das Preset "Ultra" solltet ihr wie schon angeschnitten nur wählen, wenn ihr eine extrem starke GPU verbaut habt. Wie beispielsweise eine GTX 1080 oder besser noch - eine gerade erschienene GTX 1080 Ti. Auch eine Titan X Pascal ist eine ausreichend starke GPU. Aber bereits eine GTX 1070 kämpft sich in stark bewachsenen Gebieten mit Bildraten um 40 ab und fällt auch mal auf rund 30 Fps ab. Wie erwähnt, bereits in Full HD. Mit einer aktuellen Mittelklasse-GPU wie einer GTX 1060 oder RX 480, beide in anderen Spielen prinzipiell ausreichend potent um auch WQHD-Auflösungen zu verdauen, braucht ihr in Wildlands samt Ultra-Einstellungen keine flüssigen Bildraten erwarten. Ähnliches gilt für die ehemalige Oberklasse, darunter etwa GTX 970, GTX 980 oder R9 390, R9 Fury. Zu beachten steht außerdem, dass ihr für Ghost Recon: Wildlands und die höchste Texturauflösung bereits in Full HD 6, besser 8 Gigabyte Videospeicher verbaut haben solltet. Wollt ihr die höchste Texturstufe in Ultra HD genießen, so bieten tatsächlich nur die GTX 1080 Ti mit 11 und die Titan X Pascal mit 12 Gigabyte ausreichend Grafikspeicher, um Streaming-Probleme bei den Texturen größtenteils zu vermeiden. Für Ultra HD benötigt ihr zu allermindest eine GTX 1080. Diese wird in 4K jedoch 30 Fps nicht halten können, für Bildraten (zumindest knapp) darüber ist eine GTX 1080 Ti, Titan X oder ein extrem schnelles SLI-Gespann fällig.



Nebenbei sorgt die extrem hohe Sichtweite insbesondere des Ultra-Presets und die durch Nvidias Turf FX zusätzlich dargestellte Vegetation für eine sehr hohe CPU-Last. Zwar werden die Bildraten im Großen und Ganzen von der Grafikkarte bestimmt, allerdings ist das Streaming auffällig vom verbauten Prozessor, dessen Takt und auch dessen Anzahl Kerne - beziehungsweise Threads - abhängig. Bereits mit einem aktuellen Intel-Vierkerner ohne SMT (4C/4T) und rund 3,5 GHz, also beispielsweise einem i5-6500, macht sich eine CPU-Limitierung in Form von kleinen Rucklern, größeren Stockern und teils sekundenlangen Hängern bemerkbar. Ein vergleichbarer i7-Vierkerner mit Hyperthreading ist klar im Vorteil. Nochmals besser schneiden 6- und 8-Kerner ab, das gilt ersten Messungen zufolge auch für AMDs neue Ryzen-Achtkerner, die in Wildlands mit guter Leistung überzeugen können. Die alternden AMD-FX-Prozessoren quälen sich indes, Bildraten über 45 Fps sind selbst mit den Viermodulern (z.B. FX 8350) nur mit Detailverzicht verlässlich zu realisieren. Insbesondere AMD-Grafikkarten neigen zudem zu Stuttering im CPU-Limit, wobei die aktuelle Polaris-Generation (RX 460, RX 470 und RX 480) deutlich besser läuft als ältere Modelle. Ruckler im Prozessorlimit treten indes auch mit Nvidia auf, allerdings sind sie etwas weniger deutlich als bei der Verwendung eines vergleichbaren AMD-Modells. Aber auch bei Nvidia gilt: Die aktuelle Pascal-Generation (GTX 10xx) läuft deutlich runder als betagtere Generationen wie beispielsweise Maxwell (GTX 9xx) oder Kepler (GTX 6xx, GTX 7xx).

Ghost Recon: Wildlands - Voreinstellung "Sehr hoch" für Oberklasse-Hardware

Diese Voreinstellungen sind für aktuelle Hardware deutlich besser verdaulich als das wirklich extrem anspruchsvolle Ultra-Preset. Trotzdem solltet ihr potente Hardware verbaut haben, damit Wildlands so flüssig genießbar ist. Ab einer RX 480/8G oder einer GTX 1060/6G, besser jedoch einer GTX 1070 oder GTX 980 Ti kommt Spaß auf. Auch die CPU-Anforderungen werden bei sehr hohen Einstellungen durch die verringerte Weitsicht und Vegetationsdichte etwas reduziert, ein aktueller i5-Vierkerner ist ausreichend, empfehlenswert ist jedoch noch immer ein i7-Vierkerner samt Hyperthreading sowie mindestens 3,5 Gigahertz. Der Hauptspeicher sollte noch immer mindestens 16 Gigabyte fassen.





Die größten optischen Unterschiede entstehen durch die wegfallenden Gameworks-Effekte (HBAO+, Turf FX sowie die "verbesserten" Strahlenbündel aka Godrays), die reduzierte Sichtweite, die Vegetation sowie die Textur- und Schattenauflösung. Habt ihr sehr potente Oberklasse-Hardware, könnt ihr einige dieser Effekte wieder zuschalten, insbesondere die Sichtweite für Objekte, Schatten und Vegetation ist jedoch ein massiver Leistungskiller. Außerdem ist WQHD nun eine valide Option. Ultra-HD-Fans kommen mit diesem Detaillevel nun mit einer GTX 1080 in spielbare Bereiche um 40 Fps. Pixel- statt Framezähler können auch mit einer GTX 1070 oder GTX 980 Ti einen Ausflug in 4K-Gefilde wagen, doch müsste man dann mit Bildraten um 30 Fps zufrieden sein.

Von Philipp Reuther

Redakteur

11.03.2017 um 14:23 Uhr Eigenen Artikel schreiben