Auf ins Koop-Vergnügen: Mit Ghost Recon Wildlands steht der Release von Ubisofts ambitioniertem Actionspiel an. Angesiedelt in einer gewaltigen Open World, kämpft ihr gemeinsam mit drei weiteren Mitstreitern darum, einem gefährlichen Drogenkartell in Bolivien das Handwerk zu legen. Bei Gamesplanet.com könnt ihr euer Ticket für das kooperative Geballer zu einem attraktiven Preis lösen: Wer Ghost Recon Wildlands hier vorbestellt, erhält nebenbei noch den Vorgänger Ghost Recon Future Soldier in der Deluxe Edition sofort gratis dazu!

Obendrein gibt's für jeden Download-Kauf eine Bonusmission für Ghost Recon Wildlands, die euer Team in die gefährliche Bergwelt von Bolivien führt. Euer Job besteht darin, das Bündnis zwischen Santa Blanca und den peruanischen Kartellen zu zerstören. Die Angebote bei Gamesplanet.com findet ihr nachfolgend in der Übersicht:

Ghost Recon Wildlands hier vorbestellen und Gratis-Spiel abgreifen

Das Angebot ist vom 11. Februar bis einschließlich 17. Februar 2017 gültig. Bei der Vorbestellung erhaltet ihr euren Uplay-Key für Ghost Recon: Future Soldier (Deluxe Edition) und könnt die Zeit bis zum Release von Wildlands am 7. März 2017 zockend totschlagen. Weitere attraktive Angebote von Gamesplanet.com.