Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands: Inhalt und Termin der Open Beta bekannt

Wer sich vor dem Release des Open-World-Actionspiels Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands am 7. März ein Bild des Titels machen will, der kann sich vom 23. bis zum 27. Februar 2017 auf den aktuellen Konsolen und dem PC in die Open Beta stürzen.

In der Open Beta erkundet ihr 21 Provinzen der Spielwelt, darunter das blühende und bergige Gebiet Itacua. Hier könnt ihr in Ruhe trainieren und euch mit der Wildnis vertraut machen. Anschließend reist ihr nach Montuyoc, eine eisige Landschaft, in der ihr schon deutlich vorsichtiger vorgehen müsst. Habt ihr die Itacua Bosse besiegt und seid so an Erfahrungspunkte und Fertigkeiten-Booster gekommen, dann stellt ihr euch in Montuyoc den Soldaten des dortigen Santa Blanca Elite-Ausbildungslagers. Die Inhalte der Open Beta könnt ihr kooperativ mit bis zu vier Spielern erleben oder euch alleine den Herausforderungen stellen.

Wer sich an der Open Beta beteiligt und die Vollversion vor dem 31. März mit demselben Ubisoft-Konto spielt, der bekommt Zugang zur exklusiven Mission "Die Unidad-Verschwörung", in welcher ihr in einen Krieg zwischen der Unidad, einer korrupten Miliz-Einheit, und dem Santa Blanca Kartell gezogen werdet.

Außerdem stehen die offiziellen Systemanforderungen von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands fest. So könnt ihr sehen, ob euer Rechner das Abenteuer packt:

Minimale Hardware Empfohlene Hardware CPU Intel Core i5-2400S @ 3.3 GHz oder AMD FX-4320 @ 4 GHz Intel Core i7- 3770 @ 3.5 GHz oder AMD FX-8350 @ 4 GHz Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 660/GTX 750Ti/GTX 950/GTX 1050 oder AMD HD 7870/R9 270X/R9 370X/RX 460 NVIDIA GeForce GTX 970/GTX 1060 oder AMD R9 290X/R9 390/RX 480 VRAM 2GB 4GB RAM 6GB 8GB Betriebssystem Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (nur 64-bit) Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (nur 64-bit) Festplatte 50GB 50GB