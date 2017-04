Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands: Termin des ersten Addons bekannt

Narco Road, die erste Erweiterung zu Ubisofts Actionspiel Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, wird für Besitzer des Season Pass am 18. April plattformübergreifend erscheinen. Alle anderen können sich das Addon ab dem 25. April zulegen.

Narco Road stellt euch vor die Aufgabe, drei Schmugglergangs zu infiltrieren, welche vom mysteriösen El Invisible angeführt werden. Ihr müsst euch in den Rängen der Gangs nach oben kämpfen, um so das Vertrauen des Anführers zu erlangen. Nur dann werdet ihr die Chance haben, ihn dingfest zu machen. Doch bevor ihr das Vertrauen von El Invisible erlangt, müsst ihr euren Stand bei diesen drei Bossen festigen:

Eddie Escovado: Der selbst ernannte Social-Media-Star und adrenalinabhängige Anführer der Kamikazes.

Arturo Rey: Der mysteriöse Anführer der Death Riders, einer Gang von Bikern, die Santa Muerte anbeten.

Tonio Mateos: Der arrogante Anführer der Jinetes Locos, einer Gang, die sich auf das Rennen mit Muscle Cars spezialisiert hat.

Dazu erledigt ihr über 15 Kampagnenmissionen sowie vier neue Arten von Nebenmissionen und Renn-Herausforderungen. Auf diese Weise gelangt ihr an Ruhm und Follower und je mehr Follower ihr besitzt, desto mehr steigt euer Ansehen bei den Gang-Anführern. Die Erweiterung bietet euch zudem vier exklusive Outfits, neun neue Waffen und vier neue Arten von Fahrzeugen, zu denen Monstertrucks, nitro-geladenen Muscle Cars, Motorrädern und wendige Kunstflugzeuge zählen.

Am 12. April wird für die Konsolen ein neues Update erscheinen, das wöchentliche Live-Season-Herausforderungen in Form von Solo-, Koop-, und Community-Herausforderungen einführt, welche ab dem 18. April spielbar sein werden. PC-Besitzer erhalten das Update am 14. April. Die Herausforderungen werden über mehrere Seasons verfügbar sein, vom denen jede sechs Wochen andauert und sich um eine spezielle Thematik dreht. In der ersten Season, "Der Aufstieg und Untergang der Unidad", ist es eure Aufgabe, Aufklärungsdaten über Unidad-Operationen zu sammeln.

Quelle: Pressemeldung