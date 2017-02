Am vergangenen Wochenende fand die erste Closed Beta-Phase zum kommenden Open-World-Shooter Ghost Recon: Wildlands statt. Alle Teilnehmer hatten die Möglichkeit die bergige Provinz Itacua in Bolivien zu besuchen und dort die ersten Stunden im Singleplayer- oder Koop-Modus zu erleben. Neben den Hauptmissionen konnten auch zahlreiche Nebenmissionen im Rahmen des Tests abgeschlossen werden. Im finalen Spiel werden insgesamt 21 unterschiedliche Regionen zur Verfügung stehen.

In unserem Video-Zwischenfazit sprechen die Redakteure Simon Fistrich und Lukas Schmid gemeinsam über ihre ersten Eindrücke von Ghost Recon: Wildlands. Demnach konnte die Closed Beta nicht unbedingt überzeugen und hatte an einigen Stellen mit Problemen zu kämpfen. Das erwähnte Video könnt Ihr euch unterhalb dieser Meldung ansehen. Viel Zeit für die Entwickler bleibt jedoch nicht mehr, wenn sie den geplanten Release einhalten wollen. Bereits am 07. März 2017 wird Publisher Ubisoft den Open-World-Shooter für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Weitere Meldungen und Videos zu Ghost Recon: Wildlands findet Ihr auf unserer Themenseite.