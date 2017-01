Von Ubisoft gibt's heute ein neues "Behind The Scenes"-Video zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Thema des fünf Minuten langen Clips ist der Soundtrack des Taktik-Shooters beziehungsweise dessen Entstehung. Ubi konnte den US-amerikanische Rockmusiker und Musikproduzenten Alain Johannes als Komponisten gewinnen. Der ursprünglich in Chile geborene Johannes arbeitete in der Vergangenheit schon mit internationalen Stars wie Them Crooked Vultures, Queens of the Stone Age, PJ Harvey und Arctic Monkeys zusammen.

Ob Johannes' erster musikalischer Ausflug in die Gamesbranche ebenfalls von Erfolg gekrönt sein wird, erfahren wir in wenigen Wochen. Ghost Recon Wildlands erscheint 7. März für PC, PS4 und Xbox One. Die Vorbestellung des Taktik-Shooters ist bereits seit geraumer Zeit möglich. Gebt ihr eine Preorder für Ghost Recon Wildlands ab, bekommt ihr den "Peruvian Connection"-DLC als Bonus. Ghost Recon Wildlands ist in drei Varianten erhältlich: als Standard- , Deluxe- und Gold Edition, wobei lediglich letztgenannte zusätzlich den Season-Pass enthält. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie üblich auf unserer Themenseite zu Ghost Recon Wildlands