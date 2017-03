Ghost Recon Wildlands: Wir verlosen 5 PC-Keys für die Deluxe Edition!

Lust auf einen taktischen Koop-Shooter? Dann ist Ghost Recon Wildlands möglicherweise euer Ding. In dem Open-World-Actionspiel von Ubisoft bereist ihr das virtuelle Bolivien und legt als vierköpfiges Team in zahlreichen Missionen einem Drogenkartell das Handwerk. Ob ihr wie Rambo wütet oder Feinde leise ausschaltet, liegt dabei ganz bei euch. Anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung von Ghost Recon Wildlands am 7. März 2017 verlosen wir tolle Preise!

In Zusammenarbeit mit Gamesplanet.com könnt ihr einen von insgesamt fünf PC-Keys für die Ghost Recon Wildlands Deluxe Edition gewinnen. Diese enthält neben dem Hauptspiel auch noch eine Bonusmission, die euch in die Bergwelt von Bolivien führt, wo ihr vor der Herausforderung steht, das Bündnis zwischen Santa Blanca und den peruanischen Kartellen zu zerstören. Wie ihr an dem Gewinnspiel teilnehmt, erfahrt ihr am Ende dieses Artikels.

Ihr müsst euch jedoch nicht auf euer Glück verlassen, sondern könnt Ghost Recon Wildlands bei Gamesplanet.com zum reduzierten Preis vorbestellen! Die reguläre Verkaufsversion sowie die Deluxe Edition für den PC gibt's gegenwärtig für günstige 47,99 Euro. Wenn ihr das komplette Spielerlebnis möchtet, legen wir euch die Ghost Recon Wildlands Gold Edition (69,99 Euro, Preisersparnis von 30 Prozent) ans Herz, in der der Season Pass bereits inkludiert ist. Obendrauf gibt's kosmetische Extras. Eine Übersicht der For Honor Angebote bei Gamesplanet.com haben wir weiter unten noch eimmal für euch zusammengefasst.

Ghost Recon Wildlands bei Gamesplanet.com günstig vorbestellen

Auf der Webseite von Gamesplanet.com findet ihr viele weitere Angebote!



Das Gewinnspiel läuft vom 2. März bis einschließlich 5. März um 23:59 Uhr. Die Gewinner werden via E-Mail benachrichtigt. In der Mail findet ihr eine genaue Anleitung, wie ihr eure Ghost Recon Wildlands Deluxe Edition kostenlos bei Gamesplanet.com abholen könnt. Bitte beachtet unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen.