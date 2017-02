Ghost Recon Wildlands Open Beta: Start, Download, Inhalte - Alle Infos

Nach einer vor wenigen Wochen durchgeführten geschlossenen Beta startet Ghost Recon Wildlands in die Open-Beta. Die für alle Spieler auf PC, PlayStation 4 und Xbox One zugängliche Testversion findet vom 23. bis 27. Februar 2017 statt. Spieler erhalten somit die Möglichkeit, den Taktik-Shooter vor dem Release am 7. März ausgiebig zu spielen. Dabei erkunden Teilnehmer in der Open-Beta neben Itacua auch das Gebiet Montuyoc - im geschlossenen Beta-Test war nur Itacua spielbar. Spielern steht es frei, ob sie die Gefechte allein oder im Koop-Modus zusammen mit bis zu drei weiteren Freunden bestreiten wollen.

Um euch auf den Start der Ghost Recon Wildlands Open-Beta vorzubereiten, fassen wir in unserer nachfolgenden FAQ die wichtigsten Details zusammen. Neben den Inhalten gehen wir auch auf den Preload ein, halten die System-Specs für die PC-Version bereit und zeigen aktuelle Gameplay-Videos. Die Uhrzeit für den Start der Wildlands-Beta steht ebenfalls schon fest: Die Server öffnen am 23. Februar, um 12 Uhr deutscher Zeit. Viele weitere Infos und Hintergründe zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands findet ihr außerdem auf unserer umfangreichen und stets aktualisierten Themenseite.

Wildlands Open-Beta: Startzeit und Ende der Testversion

Die Wildlands Open-Beta startet am 23. Februar und endet am 27. Februar 2017.Quelle: UbisoftDie offene Beta von Ghost Recon Wildlands findet vom 23. bis 27. Februar 2017 statt. Spieler erhalten somit die Möglichkeit, den Taktik-Shooter vier Tage lang ausgiebig zu spielen. Dabei spielt es keine Rolle, auf welcher Plattform sie teilnehmen wollen: Die Open-Beta lässt sich auf PC, PlayStation 4 und Xbox One ausprobieren. Eine Uhrzeit für den Start teilte Ubisoft bereits mit: Der Startschuss erfolgt demnach am 23. Februar, um 12 Uhr deutscher Zeit. Am 27. Februar, um ebenfalls 12 Uhr, sollen die Server wieder schließen.

Erfordert die Teilnahme an der Beta einen Key?

Nein. Anders als bei der zuletzt durchgeführten Closed-Beta benötigt ihr für den Download der Open-Beta keinen Key, den ihr auf PC, PS4 oder Xbox One eingeben müsst. Um die zum Spielen benötigten Dateien herunterzuladen, wechselt ihr einfach in den jeweiligen Store (UPlay, Xbox Games Store oder PlayStation Store) und sucht nach der Ghost Recon Wildlands Open-Beta. Startet den Download, um die Beta herunterzuladen.

Wann startet der Preload der Wildlands Open-Beta?

Der Preload, also der Vorab-Download, der Open-Beta von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands ist seit dem 20. Februar möglich. Plant für den Download circa 25 Gigabyte ein. Folgt den nachfolgenden Links, um den Preload auf PC, Xbox One oder PlayStation 4 zu starten. Hinweis: Um an der Beta auf PS4 oder Xbox One teilnehmen zu können, benötigt ihr eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus beziehungsweise Xbox Live Gold.

Welche Inhalte lassen sich spielen?

Die Beta von Wildlands zockt ihr wahlweise allein oder zusammen mit Freunden im Koop-Modus.Quelle: UbisoftWar in der geschlossenen Wildlands-Beta nur das Startgebiet Itacua spielbar, erkundet ihr im offenen Beta-Test außerdem die eisige Landschaft Montuyoc. Das im kalten Altiplano gelegene Gebiet verlangt euch nach Angaben von Ubisoft "einiges mehr ab". Spieler, die die Itacua-Bosse verdrängt haben, erhalten Erfahrungspunkte und Fertigkeiten-Booster. Sie stellen sich dann diesem gefährlichen Gebiet, auf dem sich Santa Blanca Elite-Ausbildungslager befinden, mit mehr Gelassenheit. Natürlich können Spieler Montuyoc auch sofort in Angriff nehmen. "Auf eigene Gefahr", kommentiert der Publisher. Wie auch in der Closed-Beta und der ab dem 7. März erhältlichen Vollversion erkundet ihr die Provinzen wahlweise allein oder im Koop-Modus mit bis zu drei Freunden.

Belohnung für Spieler der Open-Beta

Alle Spieler der Open-Beta erhalten Zugang zu einer exklusiven Mission. Im Einsatz "Die Unidad-Verschwörung" wird ein Krieg zwischen der Unidad, einer korrupten Miliz-Einheit, und dem Santa Blanca-Kartell angezettelt. Um Zugriff auf die Mission zu erhalten, müsst ihr die Vollversion von Wildlands vor dem 31. März 2017 mit demselben Ubisoft-Konto spielen, mit dem ihr auch an der Open-Beta teilgenommen habt.

Interaktive Map zum Bolivien-Schauplatz

Damit ihr euch bereits vor dem Beginn der Open-Beta mit Bolivien, dem Schauplatz von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, vertraut machen könnt, hat Ubisoft eine interaktive Karte ins Netz gestellt. Enthalten ist auch das Minispiel "Eine Welt ohne Helden". Wer auf der Karte "genug" Informationen über das Santa-Blanca-Kartell sammelt, kann sich über ein Bonus-Paket mit Anpassungs-Abzeichen und limitierten EP-Boostern freuen, das in der Vollversion freigeschaltet werden kann.

System-Anforderungen für die PC-Version

Ubisoft hat inzwischen die finalen System-Anforderungen für Ghost Recon Wildlands veröffentlicht. Ob euer PC das Abenteuer packt, entnehmt ihr den Angaben in der folgenden Tabelle.

Minimale Hardware Empfohlene Hardware CPU Intel Core i5-2400S @ 3.3 GHz oder AMD FX-4320 @ 4 GHz Intel Core i7- 3770 @ 3.5 GHz oder AMD FX-8350 @ 4 GHz Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 660/GTX 750Ti/GTX 950/GTX 1050 oder AMD HD 7870/R9 270X/R9 370X/RX 460 NVIDIA GeForce GTX 970/GTX 1060 oder AMD R9 290X/R9 390/RX 480 VRAM 2GB 4GB RAM 6GB 8GB Betriebssystem Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (nur 64-bit) Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (nur 64-bit) Festplatte 50GB 50GB

Fortschritte in die Vollversion übertragen: Geht das?

Charaktere und Spielfortschritte aus der Closed-Beta können nicht ins fertige Spiel übertragen werden. Beim finalen Release von Ghost Recon Wildlands fangen also voraussichtlich alle Käufer von vorne an.

Unser Fazit nach der Closed-Beta im Video

