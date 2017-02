Ghost Recon Wildlands PC: ​Min vs. Max im Video-Grafikvergleich - Gibt es große Unterschiede?

In unserem Video-Grafikvergleich werfen wir einen näheren Blick auf die Unterschiede zwischen den minimalen und maximalen Details der PC-Version von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Dabei stellen wir euch auch das Grafikmenü vor und zeigen, welche Optionen sich in der Closed-Beta von Wildlands für PC vornehmen lassen. Je nach verbauter Hardware passt ihr somit die Grafikqualität des Taktik-Shooters an euren PC an.

Damit ihr Wildlands mit der bestmöglichen Grafik genießen könnt, benötigt ihr einen entsprechend leistungsstarken Rechner - der Taktik-Shooter zeigt sich in der Closed-Beta besonders Hardware-hungrig. Die im Video gezeigten Aufnahmen haben wir mit folgender Konfiguration erstellt: Intel Core i7-980X, 3,3 GHz, 16 GB RAM, Nvidia GTX 980 und Windows 10. Welche Anforderungen Wildlands an euren PC stellt, erfahrt ihr in unserer FAQ zur Closed-Beta.

Die geschlossene Beta von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands fand vom 3. bis 6. Februar auf PC, PS4 und Xbox One statt. In der Beta konntet ihr die Provinz Itacua erkunden, eine der 21 Regionen der offenen Spielwelt. Zudem ließen sich erste Story-Einsätze abschließen und diverse Nebenaktivitäten erledigen. Zusammen mit bis zu weiteren Teilnehmern konnten die Einsätze wahlweise im Koop-Modus gespielt werden. Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Ghost Recon Wildlands. Die Vollversion des Taktik-Shooters kommt am 7. März auf den Markt.