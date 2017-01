Ghost Recon Wildlands: Neuer Live-Action-Trailer mit Katze und Laserpunkt

Von Ubisoft gibt's heute einen neuen Live-Action-Trailer zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Neue Gameplay-Szenen gibt es dementsprechend natürlich nicht zu sehen. In den Hauptrollen des Videos: ein roter Punkt und eine weiße Katze. Mehr zum Inhalt wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. Wer die Taktik-Shooter-Reihe kennt, dürfte aber zumindest schon eine Ahnung davon haben, was ihn erwartet. Ihr findet den etwa eineinhalb Minuten langen Clip direkt unterhalb dieser Zeilen.

Ghost Recon Wildlands erscheint am 7. März für PC, PS4 und Xbox One. Die Vorbestellung ist schon seit mehreren Monaten möglich. Wer davon Gebrauch macht, erhält den DLC "The Peruvian Connection" gratis als Preorder-Bonus. Ghost Recon Wildlands ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich: Es gibt die Standard Edition, eine Deluxe Edition mit einigen Ingame-Items und die Gold Edition, die zusätzlich noch den Season-Pass enthält. Weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Ghost Recon Wildlands.