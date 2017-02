Ghost Recon Wildlands ohne Key spielen: Freunde zur Beta einladen - Anleitung

Der Start der Closed-Beta von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands ist erfolgt: Die Testphase läuft seit 12 Uhr. Um an der Beta teilnehmen zu können, benötigt ihr einen Key - oder eine Einladung von einem Freund mit Code. Key-Besitzer erhalten die Möglichkeit, bis zu drei weitere Spieler zur geschlossenen Beta von Wildlands einzuladen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in der nachfolgenden Anleitung. Darüber hinaus nennen wir euch Anlaufstellen, bei denen Spieler derzeit Keys und Einladungen für die Ghost Recon Wildlands Closed-Beta austauschen - womöglich erhaltet ihr darüber noch die Chance, die Testversion auszuprobieren.

In der Beta erkundet ihr die Provinz Itacua, eine der 21 Regionen der offenen Spielwelt. Zudem schließt ihr erste Story-Einsätze ab und geht Nebenaktivitäten nach. Für Koop-Spieler interessant: Die Closed-Beta zum Taktik-Shooter lässt sich zusammen mit bis zu drei weiteren Teilnehmern spielen. Die Closed-Beta von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands läuft vom 3. bis 6. Februar. Die Vollversion kommt am 7. März in den Handel. Dass Ubisoft kurz vor Release einen öffentlichen Beta-Test für alle interessierten Spieler durchführt, dürfte nicht unwahrscheinlich sein. Behaltet dafür am besten unsere Themenseite zu Ghost Recon: Wildlands im Auge. Denn dort laufen aktuelle News rund um den Taktik-Shooter zusammen.

Ghost Recon Wildlands: Freunde zur Beta einladen - Anleitung

Wer keinen Code für die Teilnahme an der Ghost Recon: Wildlands Closed-Beta erhalten hat, kann sich über einen spendablen Freund in den Taktik-Shooter stürzen. Denn alle ausgewählten Teilnehmer dürfen bis zu drei Spieler zur selben Plattform über UPlay zum Beta-Test einladen. Besitzt ihr also einen Key für die PS4-Beta von Wildlands, könnt ihr drei Spieler zur PS4-Testphase hinzufügen. Um die Freunde zur Beta einzuladen, müssen sich diese zunächst bei Uplay beziehungsweise im Ubisoft-Club anmelden - das gilt sowohl für Spieler auf PC als auch auf PS4 und Xbox One.

Fügt die einzuladenen Spieler zu eurer Freundesliste hinzu. Anschließend meldet ihr euch auf der Ghost-Recon-Webseite an und wählt die UPlay-Freunde aus, die ihr zur Closed-Beta einladen wollt. Danach erhalten diese eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Sobald eure Freunde die Einladungen annehmen, kann es für Konsolenspieler (Xbox One und PS4) bis zu 30 Minuten dauern, bis sie die Folge-E-Mail mit dem Zugangsschlüssel erhalten. Für Spieler am PC kann es ebenfalls bis zu 30 Minuten dauern, bis die Closed Beta in Uplay PC sichtbar wird. Wer die E-Mail nicht erhalten haben sollte, erhält über das Account-Management auf der Ubisoft-Webseite weitere Infos zur Installation. Details hält außerdem die Support-Webseite von Ubisoft bereit.

Keys und Einladungen: Aktuelle Anlaufstellen

Wer weder einen Key für die Closed-Beta von Wildlands besitzt noch über einen Freund teilnehmen kann, dem sei etwa ein Blick in das PC Games-Forum empfohlen. Dort tauschen Nutzer ihre Spielernamen für mögliche Einladungen aus - mit etwas Glück erhaltet ihr darüber noch die Möglichkeit, in der Beta von Ghost Recon Wildlands mitzumischen. Oder ihr schaut mal auf unserer Facebook-Seite vorbei! Wer die englische Sprache nicht scheut, sollte auch im Ghost Recon-Reddit vorbeischauen: In einem inzwischen auf über 8.000 Kommentare angewachsenen Thread schicken sich spendable Spieler sowohl Keys als auch Einladungen für die Beta zu. Eine alternative Tauschplattform stellt auch das Forum zu Wildlands dar.

