Publisher Ubisoft wird am morgigen Dienstag mit Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands den nächsten Ableger der Shooter-Reihe für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Passend zum Launch wird darüber hinaus ein Day One-Patch zur Verfügung stehen, der einige Änderungen am Spiel vornehmen wird. Das Update wird aus insgesamt zwei Teilen bestehen und den Shooter auf Version 1.02 bringen. Erste Informationen zu den detaillierten Veränderungen wurden nun im Internet veröffentlicht.

Insgesamt 2,8 GB müssen vor dem Start von Ghost Recon Wildlands heruntergeladen werden. Unter anderem wird mit dem Update die allgemeine Stabilität sowie das Gameplay des Titels verbessert. Darüber hinaus gibt es Veränderungen am Klima und den Umgebungen sowie Verbesserungen an der Engine des Shooters. Eine entsprechende Übersicht gibt es unterhalb dieser Meldung. Publisher Ubisoft hat bislang noch keine offiziellen Patch Notes zum Day One-Update veröffentlicht. Weitere Meldungen zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands findet Ihr auf unserer Themenseite. Unseren Test zu Ghost Recon Wildlands lest ihr unter diesem Link.

Patch Notes (1.01 & 1.02) - Ghost Recon Wildlands

Version 1.01

Stability and network improvements

Gameplay fixes

Version 1.02

Engine stability improvements Network optimizations

Gameplay adjustments and fixes Climate and general evironment tweaks Additional content support



Quelle: VG24/7