Der Startschuss für die Closed-Beta von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands fällt in Kürze: Die geschlossene Testphase findet vom 3. bis 6. Februar auf PC, PlayStation 4 und PC statt. In der Beta erkundet ihr die Provinz Itacua, eine der 21 Regionen der offenen Spielwelt. Zudem schließt ihr erste Story-Einsätze ab und geht Nebenaktivitäten nach. Vielversprechend für Koop-Spieler: Die Closed-Beta zum Taktik-Shooter lässt sich zusammen mit bis zu drei weiteren Teilnehmern spielen. Dabei benötigt im Grunde nur einer eurer Freunde einen Beta-Key: Über UPlay kann er bis zu drei Spieler zur Testphase einladen. Um einen Download-Code zu erhalten, müsst ihr euch zunächst auf einer von Ubisoft eingerichteten Webseite anmelden. Weitere Infos fassen wir nachfolgend zusammen.

Inzwischen steht bereits der Preload bereit. Anhand der nützlichen Funktion ladet ihr die zum Spielen der Closed-Beta von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands benötigten Dateien vorab auf PC oder Konsole herunter - damit legt ihr pünktlich zum Start der Testphase los. Eine konkrete Uhrzeit für den Beginn der Beta nannte Ubisoft bislang nicht. Sobald diese feststeht, informieren wir euch selbstverständlich auf unserer Themenseite zu Ghost Recon Wildlands. In unserer nachfolgenden FAQ beantworten wir die wichtigsten Fragen zur Testphase - und fassen die Infos zusammen. Ghost Recon: Wildlands erscheint am 7. März für PS4, Xbox One und PC. Dass vor dem Release eine für alle Spieler zugängliche Open-Beta stattfindet, dürfte wahrscheinlich sein.

Ghost Recon Wildlands: Start und Ende der Closed-Beta

Am Wochenende erhalten ausgewählte Spieler die Möglichkeit, an der geschlossenen Betaphase zu Ghost Recon Wildlands teilzunehmen. Der Startschuss fällt nach Angaben von Ubisoft am 3. Februar. Eine konkrete Uhrzeit ist bislang zwar nicht bekannt. Wir rechnen allerdings damit, dass sich die Beta gegen Nachmittag betreten lassen wird. Das Ende der Closed-Beta datiert Ubisoft auf den 6. Februar. Spieler erhalten also die Möglichkeit, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands über das gesamte bevorstehende Wochenende ausgiebig zu testen - wahlweise auf PC, PS4 oder Xbox One.

Key für die Beta: Wo gibt es einen Code?

Um an der Wildlands Closed-Beta teilnehmen zu können, benötigt ihr einen Download-Key - erst damit lassen sich die zum Spielen benötigten Dateien herunterladen. Wer sich dafür noch nicht angemeldet haben sollte, kein Problem: Über Twitter teilen die Entwickler mit, dass sich Interessierte nach wie vor über die Ghost-Recon-Webseite für einen Code registrieren können. Meldet euch hierfür mit eurem UPlay-Konto an, füllt das Formular aus und gebt die Plattform an, auf der ihr die Beta gerne spielen wollt. Dabei garantiert die Registration keinen Beta-Key. Die ausgewählten Spieler erhalten eine E-Mail mit einer Anleitung zum Download der Beta - behaltet also euer E-Mail-Postfach im Auge.

Einladung von einem Freund: Teilnehmer rekrutieren bis zu drei weitere Spieler

Wer keinen Code für die Teilnahme an der Ghost Recon: Wildlands Closed-Beta erhalten hat, kann sich über einen spendablen Freund in den Taktik-Shooter stürzen. Denn alle ausgewählten Teilnehmer können bis zu drei Spieler über UPlay zum Beta-Test einladen. Hinweis für Konsolenspieler: Um Kumpels zur Beta auf PS4 beziehungsweise Xbox One hinzufügen zu können, müsst ihr bei UPlay mit ihnen befreundet sein. Höchstwahrscheinlich nutzt Wildlands das gleiche System wie zuletzt For Honor: Allein über die Freundesliste auf PS4 beziehungsweise Xbox One ließen sich die Spieler nicht zur Beta einladen.



Preload auf PC, PS4 und Xbox One

Habt ihr einen Download-Code für die Beta von Ghost Recon Wildlands erhalten, könnt ihr euch bereits vor dem Start den benötigten Spieleclient herunterladen - der Preload ist seit dem 1. Februar möglich. Stellt vor dem Download sicher, dass ihr genügend Speicherplatz auf eurer Festplatte freigeschaufelt habt: Die Beta benötigt einen freien Speicherplatz von rund 25 Gigabyte. Mit dem Preload seid ihr bestens für die bevorstehenden Einsätze in Wildlands gewappnet - und könnt pünktlich zum Start loslegen. Voraussetzung ist, dass ihr einen Code für die Beta erhalten habt. Löst den Key in den jeweiligen Online-Marktplätzen ein, um den Vorab-Download der Spieledateien zu starten.

PC-Anforderungen für die Beta

Spieler der PC-Version von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands sollten beachten, dass sie ihr System die nachfolgend aufgelisteten Mindestanforderungen erfüllt. Ein technisch besseres Spielerlebnis erwartet euch, sofern euer PC die empfohlene Systemausstattung aufweist.



Mindestanforderung Empfohlene Anforderungen Betriebssystem Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (nur 64 Bit) Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (nur 64 Bit) Prozessor Intel Core i5-2400S @ 2,5 GHz oder AMD FX-4320 @ 4 GHz Intel Core i7-3770 @ 3,5 GHz oder AMD FX-8350 @ 4 GHz RAM 6 GB 8 GB Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX660 / AMD R9 270X (2 GB VRAM mit Shader Model 5.0) NVIDIA GeForce GTX970/GTX1060 oder AMD R9 390/RX480 (4 GB VRAM mit Shader Model 5.0 oder besser) DirectX DirectX-Endbenutzer-Laufzeitbibliotheken (Juni 2010) DirectX-Endbenutzer-Laufzeitbibliotheken (Juni 2010) Sound DirectX-kompatibel mit aktuellen Treibern DirectX-kompatibel mit aktuellen Treibern Festplatte 50 GB freier Speicherplatz 50 GB freier Speicherplatz Peripherie Windows-kompatible Tastatur und Maus erforderlich, optional Controller Windows-kompatible Tastatur und Maus erforderlich, optional Controller

Inhalt der Wildlands Closed-Beta

Schauplatz der Vorabversion ist die bergige Provinz Itacua im Herzen Boliviens. Zur Auswahl stehen sowohl der Singleplayer- als auch Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Während der Beta erkundet ihr die ersten Stunden der erwähnten Provinz - im finalen Spiel warten 21 Regionen auf euch. Ihr könnt diesen Bereich vollständig begehen und die Story-Einsätze abschließen. Zahlreiche Nebenaktivitäten stehen ebenfalls zur Auswahl. In der Beta probiert ihr die komplette Funktionsweise von Tom Clancy's Wildlands aus, darunter auch die Charakteranpassung und der GunSmith.

Fortschritte in die Vollversion übernehmen: Geht das?

Die Entwickler haben sich hierzu noch nicht final geäußert. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Beta-Fortschritte mit dem Ende der Testphase gelöscht werden. Beim finalen Release von Ghost Recon Wildlands werden also voraussichtlich alle Käufer von vorne anfangen.

