Am 7. März erscheint Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands und entführt uns ins schön gestaltete virtuelle Bolivien. Um das exotische Land zu erforschen, müssen wir aber gar nicht mehr so lange warten - heute startete nämlich offiziell die Closed Beta des Spiels auf PC, PS4 und Xbox One und wir lassen es uns freilich nicht entgehen, hier dabei zu sein! In der Closed Beta erhalten wir die Möglichkeit, das komplette Startgebiet des Action-Abenteuers mit Stealth- und Taktik-Komponenten frei zu erforschen. In einer guten halben Stunde begeben sich Lukas Schmid und Oliver Nitzsche mit euch in das Abenteuer und plaudern - wenn sie nicht gerade abschweifen - über das Spiel. Das Let's Play-Video seht ihr in dieser News-Meldung!

Aber das ist natürlich nicht alles, was es auf unserer Seite zu Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands zu sehen und lesen gibt. Auf unserer Themenseite zum Spiel findet ihr alles, was ihr dazu wissen müsst und wissen wollt! In unserer umfangreichen Vorschau zum Abenteuer, welche wir auf Basis eines Anspiel-Events vor einigen Wochen geschrieben haben, gehen wir auf alle Details ein, welche das Spiel unserer Meinung nach auszeichnen - und verraten auch, was uns bisher noch nicht überzeugt hat. In unserem Vorschau-Video verraten wir ebenfalls, was uns am Spiel bisher gefällt und was nicht. Auch die Beta selbst erklären wir euch in einem Artikel ganz genau.

Was ist eure Meinung zu Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands? Empfindet ihr die neue Open-World-Ausrichtung der traditionell linearen Serie als positiv oder negativ? Habt ihr gar selbst auch einen Closed-Beta-Key ergattert und ballert euch auch gerade durch Bolivien? Teilt uns eure Meinung und eure potenziellen Eindrücke in den Kommentaren mit!

Übrigens: Da man als Beta-Spieler Freunde einladen kann, ist es gar nicht so schwer, an einen Zugang zu kommen - in unserem Guide zum Beta-Zugang erklären wir, wie das funktioniert. Außerdem könnt ihr bei uns lesen, was für Probleme manche Spieler derzeit mit der Beta erleben.