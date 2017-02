Titanfall 2: Gameplay-Trailer zur kostenlosen Live-Fire-Erweiterung

Electronic Arts und Respawn Entertainment haben einen ersten Gameplay-Trailer zum zweiten Gratis-DLC für Titanfall 2 veröffentlicht. Ihr könnt euch den Clip direkt unterhalb dieser Zeilen ansehen. Wichtigste Neuerung im sogenannten Live-Fire-Update ist der gleichnamige, rasante PvP-Modus. Darin treten zwei Sechserteams - ohne Titans - in maximal fünf Runden gegeneinander an. Wer zuerst drei davon für sich entscheidet, gewinnt (Best of Five). Live Fire wird auf den beiden ebenfalls neuen Maps Stacks und Meadow gespielt, die von eher überschaubarer Größe sind.

Außerdem enthält das Live-Fire-Update auch noch die neue Columns-Map (Columns) für den Coliseum-Modus, eine Piloten-Exekution und mehrere Commander-Intros für alle Fraktionen. Was noch fehlt, ist der Veröffentlichungstermin. Nicht nur Live Fire, sondern auch alle bereits erhältlichen und noch kommenden DLCs für Tianfall 2 werden kostenlos zum Download bereit stehen. Dementsprechend ist, heutzutage durchaus unüblich, auch kein Season-Pass für Titanfall 2 erhältlich. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Titanfall 2.

Quelle: Titanfall Blog