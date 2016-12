Timm Thaler: Kommissar Thiel, der Tatortreiniger & Bruce Berger im Trailer zur Romanverfilmung

31.12.2016 um 13:00 Uhr Timm Thalers (Arved Friese) Lachen kann niemand widerstehen. Es ist so ansteckend und entwaffnend, dass der schwerreiche Baron Lefuet (Justus von Dohnányi) es unbedingt besitzen will. Und so schlägt Lefuet dem Waisenjungen einen ungewöhnlichen Handel vor: Wenn Timm ihm sein Lachen verkauft, wird er in Zukunft jede Wette gewinnen. Timm unterschreibt den Vertrag. Dank der neuen Fähigkeit kann der Junge sich nun scheinbar alle Wünsche erfüllen, aber ohne sein Lachen wird er auch immer einsamer und gerät mehr und mehr in die Fänge des teuflischen Barons... Die Kinoadaption der erfolgreichen ZDF-Serie von 1979 startet am 2. Februar 2017 in den deutschen Kinos.

