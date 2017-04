Die ersten Bilder des Trailers zeigen eine deutlich kriegerische Atmosphäre - unter Anderem durch Thors (Chris Hemsworth) Kriegsbemalung - als in den vorangehenden Teilen. Logisch. Wer sich ein bisschen mit nordischer Mythologie auskennt weiß: Ragnarök bedeutet "Schicksal der Götter" oder "Götterdämmerung" und ist der letzte, epische Krieg zwischen den Göttern, nach dem die Welt untergeht. Er beginnt damit, dass ein Krieg zwischen den Göttern und Riesen entsteht - was beim Konflikt zwischen Thor und Loki, der ja ein Angehöriger der Eisriesen - durchaus der Fall ist. Weiter geht es mit dem Erscheinen des Totenschiffs Naglfar und dem Einstürzen der Brücke Bifröst (wie in "Thor" ebenfalls geschehene, danach allerdings wieder repariert).

Und, wir lieben es, ihn zu hassen: Auch Fan-Liebling Loki (Tom Hiddleston) ist selbstverständlich wieder mit von der Partie und macht seinem Adoptivbruder das Leben schwer. Laut der nordischen Völuspa-Dichtung wird er sich mit der Midgardschlange und der Totengöttin Hel zusammentun. Und auch im Trailer bekommt er definitiv Bösewichts-Konkurrenz von Hela (Cate Blanchett)

In der finalen Schlacht fallen dann in der Mythologie mehrere bekannte Helden, wie auch der Göttervater Odin und Thor selbst. Es gelingt ihm zwar, die Midgardschlange zu besiegen, bricht aber kurz darauf zusammen und stirbt an seinen Vergiftungen. Auch Heimdall bekommt hier seinen großen Auftritt: Er und Loki erschlagen sich gegenseitig. Ganz düster endet es allerdings nicht: Zum Ende hin wird aus der zerstörten alten Welt eine neue erschaffen.

Im Film ist mit einer derartigen Apokalypse wohl kaum zu rechnen, halten sich sowohl die Comics als auch die Marvel-Filme doch eher lose an die mythologische Vorlage. Die Namensgebung "Ragnarok" soll wohl viel eher bedeuten, dass es das große Finale - und somit das Ende der "Thor-Saga" sein wird. Trotzdem können wir gespannt sein, ob und welche Elemente der nordischen Götterdämmerung in "Thor-Ragnarok" tatsächlich eingesetzt werden.

"Thor - Ragnarok" läuft in deutschen Kinos ab dem 26.10. diesen Jahres.