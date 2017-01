Thor: Ragnarok - Im dritten Teil der Asgard-Saga erwartet uns ein epischer Gladiatorenkampf!

Superhelden-Klopperei 3.0: Nach DCs Testosteron-Schlacht "Batman v Superman: Dawn of Justice" und Marvels "The First Avenger: Civil War" treten auch in "Thor: Ragnarok", dem dritten Solo-Abenteuer des hammerschwingenden Titelhelden, zwei Comic-Helden gegeneinander an. Marvel schickt darin die beiden Avengers in den Ring, die wir im letzten Captain America-Streifen noch schmerzlich vermisst haben: Donnergott Thor und Wüterich Hulk. Allerdings wird der epische Gladiatorenkampf zwischen den beiden Kraftprotzen nicht im Mittelpunkt stehen, sondern vielmehr den Ausgangspunkt bilden.

Konkret heißt es in der von Marvel veröffentlichten Inhaltsangabe: "Thor wird ohne seinen mächtigen Hammer auf der anderen Seite des Universums gefangen gehalten und findet sich in einem Rennen gegen die Zeit wieder, um nach Asgard zurückzukehren und Ragnarök - die Zerstörung seiner Heimat und das Ende der asgardischen Zivilisation- aufzuhalten. Verantwortlich dafür ist eine allmächtige neue Bedrohung, die rücksichtslose Hela. Doch zuerst muss er einen tödlichen Gladiatorenkampf überleben, bei dem er gegen einen ehemaligen Mitstreiter und Avenger antreten muss - den Unglaublichen Hulk!" (via Marvel.com)

Damit wurde nun auch endlich offiziell bestätigt, dass "Thor: Ragnarok" Elemente (und eventuell auch Charaktere) aus dem Comic Planet Hulk enthält; dies wurde schon seit langem vermutet und auch ein bereits vor einigen Monaten veröffentlichtes Bild von Hulks Rüstung sprach eindeutig dafür.



Gladiator #Hulk Armor from #Thor Ragnarok now on the #MarvelSDCC stage! #SDCC #Marvel Ein von Ryan Penagos (@agentm) gepostetes Foto am 23. Jul 2016 um 8:55 Uhr

Nicht erwähnt wird Doctor Strange, obwohl der Auftritt des mächtigen Sorcerer Supreme ebenfalls bestätigt wurde. Wie groß der Part von Benedict Cumberbatch (Sherlock, The Imitation Game) ausfällt, bleibt damit ungewiss. Neben Cumberbatch bringen Cate Blanchett (Carol) als Superschurkin Hela, Tessa Thompson (Creed: Rocky's Legacy) als Thors Love-Interest Valkyrie, Karl Urban (Dredd) als Ase Skurge aka The Executioner und die beiden "Jurassic Park"-Stars Jeff Goldblum und Sam Neill frisches Blut in die Asgard-Saga. In der Rolle des mächtigen Thor ist natürlich wieder Chris Hemsworth (Im Herzen der See) zu sehen, Mark Ruffalo (Spotlight) gibt erneut Bruce Banner aka Hulk und auch Tom Hiddleston (High-Rise), Anthony Hopkins ("Hannibal") und Idris Elba sind in ihre Rollen als Loki, Odin und Heimdall zurückgekehrt.

Nebst der Inhaltsangabe wurde auch ein Setbild veröffentlicht, dass Thor-Darsteller Chris Hemsworth und Regisseur Taika Waititi (5 Zimmer Küche Sarg) bei den mittlerweile abgeschlossenen Dreharbeiten zeigt. "Thor: Ragnarok" läuft am 26. Oktober 2017 in den deutschen Kinos an und damit rund eine Woche vor dem offiziellen US-Start.



Get ready for Marvel Studios' "Thor: Ragnarok" with a new photo and synopsis! Details: https://t.co/yxUA9ipIh6 pic.twitter.com/hIQtTeWlMe — Thor (@thorofficial) 5. Januar 2017