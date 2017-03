Thor 3: Fescher Kurzhaarschnitt & zwei riesige Schwerter für den Donnergott - neue Szenenbilder!

[11/03/17] Welch ungewohnter Anblick! Ohne seine Wallemähne und Hammer Mjölnir hätten wir den asgardischen Prinzen ja kaum wiedererkannt! Laut Marvels offizieller, Anfang Januar veröffentlichten Inhaltsangabe wird der Donnergott in "Thor: Ragnarök" ohne seinen mächtigen Hammer auf der anderen Seite des Universums gefangen gehalten - wer dafür verantwortlich ist (vielleicht der verschlagene Loki?) und was mit Mjölnir passiert ist, ist bislang nicht bekannt. In den Kämpfen, zu denen er auf dem Planeten Sakaar gezwungen wird, tritt Thor stattdessen mit zwei Schwertern gegen seine Feinde an.