Thimbleweed Park: Hands-on-Preview mit brandneuen Spielszenen + Ron Gilbert im Video-Interview

12.02.2017 um 13:15 Uhr Nach knapp 30 Jahren will Ron Gilbert es nochmal wissen: Der Schöpfer von Maniac Mansion und Monkey Island hat ein neues Point&Click-Adventure in Arbeit, das an die glorreiche Lucas-Arts-Ära anknüpfen soll! Wir haben Thimbleweed Park gespielt, zeigen neue Spielszenen und haben Ron Gilbert im ausführlichen Video-Interview.

