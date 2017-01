Thimbleweed Park - Video: ​Fluchender Clown erklärt das Setting des Retro-Adventures

20.01.2017 um 16:15 Uhr Worum geht's in Thimbleweed Park? Der fluchende Clown Ransome erklärt im neuesten Trailer, was in der Spielwelt wirklich abgeht. Naja, zumindest aus seiner Sicht. Thimbleweed Park erscheint im Frühjahr 2017 für PC, Mac, Linux, Xbox sowie iOS und Android. Entwickelt wird das Retro-Adventure von Ron Gilbert und Gary Winnick.

Mehr zu diesem Video erfahrt ihr auch im Artikel Ron Gilbert: "Moderne Adventures setzen zu sehr auf Story".

Mehr zu Thimbleweed Park findet ihr auf unserer Themenseite.