Thimbleweed Park: Releasetermin des Retro-Adventures bekannt

Wer auf Pixelgrafik und klassische Adventurekost steht, der sollte sich den 30. März 2017 rot im Kalender anstreichen. Denn an diesem Tag wird Thimbleweed Park veröffentlicht.

Im Adventure ist nicht alles so wie es scheint und die Spieler sollten sich auf schrägen Humor und ein recht bizarres Setting einstellen. Die Geschichte beginnt mit dem Fund einer Leiche im fast ausgestorbenen Städtchen Thimbleweed Park und entwickelt sich von da an zu einer Achterbahnfahrt, die vor abgedrehten Ideen und ungewöhnlichen Herausforderungen nur so strotzt. Wie sich das ganze spielt, könnt ihr anhand unserer Vorschau nachlesen.

Wenn ihr es aber selbst erleben wollt, dann müsst ihr euch nur noch wenige Wochen bis zum 30. März gedulden. Dann erscheint das Retro-Adventure laut einem Eintrag auf dem offiziellen Blog für Mac, Windows, Linux und Xbox One. Weitere Fassungen sollen in den kommenden Monaten folgen, darunter Versionen für Android und iOS. Eventuell erscheint Thimbleweed Park auch noch auf weiteren Plattformen - hier kommen die Playstation 4 und Nintendos Switch in den Sinn, doch das wird erst noch entschieden.

Quelle: Blog von Thimbleweed Park