Thimbleweed Park: ​Retro-Adventure von Ron Gilbert jetzt erhältlich

Nach mehreren Jahren Entwicklungszeit ist am 30. März das Retro-Grafik-Adventure Thimbleweed Park für PC, Xbox One, Apple iOS und Google Android erschienen. Umsetzungen für weitere Plattformen sind geplant. Infrage kämen hier wohl in erster Linie PS4 und Nintendo Switch. Thimbleweed Park ist das neueste Werk von Ron Gilbert und Gary Winnick. Das Duo zeichnetet bei LucasArts / LucasFilm Games für Genre-Klassiker wie Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Day of the Tentacle und natürlich Monkey Island (mit-) verantwortlich.

Thimbleweed Park wurde zumindest teilweise via Crowdfunding finanziert. 2014 sammelten Gilbert und Winnick knapp 630.000 Dollar von den mehr als 15.000 Backern bei Kickstarter ein. Gut angelegtes Geld fragt ihr euch? Lest euch hierzu unseren bereits auf der Webseite verfügbaren Test zu Thimbleweed Park von Redakteur Felix Schütz durch. Direkt unterhalb könnt ihr euch den Launch-Trailer mit einigen Spielszenen ansehen. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Thimbleweed Park.