The Young Pope: Deutscher Trailer zur fesselnden HBO-Miniserie mit Jude Law

12.02.2017 um 12:00 Uhr Habemus papam! Als Papst Pius XIII. tritt mit Lenny Belardo ("Sherlock Holmes"-Star Jude Law) nicht nur der erste Amerikaner sein Amt im Vatikan an, sondern auch ein Mann, der mit Anfang 40 der jüngste Papst aller Zeiten ist. Die alteingesessenen Kardinäle erwarten in ihm zunächst eine leicht zu manipulierende Marionette. Doch das Gegenteil ist der Fall: Der exzentrische und machtbewusste Pontifex Maximus bricht von Anfang an mit alten Mustern und Regeln, raucht ungeniert in den Dienstzimmern, trinkt zum Frühstück Cherry Coke Zero und schockt mit radikalen Ideen die Kirchenelite. Die hochgelobte Mini-Dramaserie von Oscar-Preisträger Paolo Sorrentino (La Grande Bellezza - Die große Schönheit) umfasst 10 Episoden und ist hierzulande ab dem 31. März 2017 auf Blu-ray und DVD erhältlich.

