The Witcher ​Enhanced Edition kostenlos erhalten - so geht's

The Witcher: Enhanced Edition kostenlos abstauben! Die englischsprachige Webseite ArsTechnica verteilt derzeit unter allen Lesern Download-Codes, mit denen sich der erste Ableger aus der Witcher-Serie gratis über GOG herunterladen lässt. Dabei sind nur wenige Schritte notwendig, um einen Key zu erhalten. Surft zunächst zum The-Witcher-Artikel auf ArsTechnica und scrollt bis zum Kasten "Game Giveaway: The Witcher Enhanced Edition". Tragt dort eine funktionierende E-Mail-Adresse ein.

Auf den Key müsst ihr dann nicht mehr lange warten: Die Codes werden wenige Augenblicke später direkt an eure angegebene E-Mail-Adresse verschickt. Folgt dem in der E-Mail angegebenen Download-Link, um den Code auf GOG einzulösen - und The Witcher: Enhanced Edition für PC schließlich herunterzuladen. Interessierte sollten jedoch nicht lange fackeln, um an der Aktion teilzunehmen. Die Key-Vergabe für den ersten Witcher-Teil endet bereits am heutigen 27. April, um 14 Uhr.

Dass sich der Download lohnt, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test zu The Witcher: Enhanced Edition. Im Review kommt Redakteur Felix Schütz zum Fazit: "Die Enhanced Edition macht ein tolles Spiel noch runder." Viele weitere Meldungen, Videos und Hintergründe zu The Witcher: Enhanced Edition erhaltet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite. Mit The Witcher 3 ist seit Mai 2015 der aktuelle Teil der Hexer-Saga im Handel erhältlich.

>> Download-Code für The Witcher: Enhanced Edition erhalten (ArsTechnica)