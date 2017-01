Das Rollenspiel The Witcher 3 besitzt schon eine fantastische Grafik und auch über die Beleuchtung kann man nicht meckern. Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge sehen sehr atmosphärisch aus.

Doch der Modder Essenthy will hier mit seiner Super Turbo Lighting Mod noch eins drauf setzen. Er will eine noch stimmungsvollere Lichtatmosphöre erschaffen. Was in Sachen Beleuchtung noch aus The Witcher 3 rauszuholen ist und wie sich dies auf die Atmosphäre des RPGs auswirkt, hat Essenthy schon mit früheren Videos gezeigt.

Jetzt hat er einen neuen Trailer der neuesten Version seiner Mod veröffentlicht. Diese lässt viele Szenen in einem neuen Licht erstrahlen, was einfach richtig klasse aussieht. Das Video zeigt, dass Essenthy nicht einfach nur auf Biegen und Brechen die Beleuchtung irgendwie anpassen will, sondern, dass er dies mit sehr viel Fingerspitzengefühl und bedacht tut.

Schaut euch das Video an und seht selbst, wie die Super Turbo Lighting Mod in der Version 3.0 The Witcher 3 verändert. Ein Erscheindungstermin für die Modifikation wurde bisher noch nicht genannt. Es soll aber "bald" soweit sein.

Quelle: WCCFTech