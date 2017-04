The Witcher 3: Schicke Yennefer-Sammlerfigur für 1.000 Euro

Neben zahlreichen erschwinglichen Fanartikeln zur Spielereihe The Witcher gibt es auch Edelvarianten für echte Fans mit dem passendem Kleingeld - so auch vom japanischen Hersteller Prime 1 Studio, der auf aufwendige Figuren spezialisiert ist. Dieser bietet nämlich eine Figur von Geralts alter Liebe Yennefer von Vengerberg an, die für 79.000 Yen verkauft wird. Für den US-Markt sind 699 Dollar (ohne Steuern) angegeben - in Deutschland lässt sich die Figur beispielsweise beim auf Sammlerstücke zu Filmen und Games spezialisierten Shop SPACE für 999 Euro vorbestellen, eine voraussichtliche Verfügbarkeit wird dort für das vierte Quartal 2018 angegeben. Die Größe der Figur wird mit 55 Zentimetern angegeben, sie soll acht Kilogramm schwer sein - als Material kommt Kunststein zum Einsatz. In unserer Galerie am Ende des Artikels haben wir einige Bilder des Herstellers Prime 1 Studio für euch zusammengestellt.

Yennefer Figur von Prime 1, Bild 1 Quelle: Prime 1 Studio Die Rollenspielreihe The Witcher ist eine der erfolgreichsten Spieleserien und basiert auf den Romanen des polnischen Schriftstellers Andrzej Sapkowski. Im beliebten aktuellen Teil der Spielereihe, The Witcher 3, begibt sich der Hexer Geralt auf die Suche nach Yennefer. Die Beziehung zwischen Geralt und der Zauberin Yennefer war schon immer eine besondere. Sie war, bevor Geralt mit Triss Merigold anbandelte, die Geliebte von Geralt, konnte ihm aber kein Kind gebären. Sie sorgte sich daher um Geralts Pflegekind Ciri wie eine Mutter. Im dritten Teil der The Witcher-Spieleserie nimmt Yennefer erstmals eine größere Rolle innerhalb der Spielereihe ein.