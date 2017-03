The Whole Truth: Packender Gerichtsthriller mit Keanu Reeves und Renée Zellweger - Trailer zum Heimkino-Start

14.03.2017 um 17:38 Uhr The Whole Truth von Regisseurin Courtney Hunt, die mit ihrem Debütfilm "Frozen River - Auf dünnem Eis" bereits für einen Oscar nominiert war, hat einen packenden Gerichtsthriller mit Starbesetzung inszeniert - mit Keanu Reeves, Renée Zellweger und Jim Belushi. Hier der Trailer zum Heimkino-Start am 23. März 2017. Die DVD- und Blu-ray-Fassung kommt am 6. April!

Mehr zu The Whole Truth - Lügenspiel findet ihr auf unserer Themenseite.