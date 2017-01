The Walking Dead: Mysteriöse Bilder zur Staffel 7 Midseason

Der zweite Teil der siebten Staffel zu The Walking Dead lässt nicht mehr lange auf sich warten. Nun ballert AMC einen Haufen neuer Bilder heraus, die viele Fragen aufwerfen und Neugier schüren. Was ist dort zu sehen? Quietscheentchen, Erd- und Walnüsse - was hat es damit auf sich? Es könnte sein, dass es sich hier um Fallen für Negans Savior handelt. Dazu sieht man Skelette im Sand und Fußspuren, sowie ein Fahrrad.

Das neue Bild von TV Line ist da schon klarer. Es zeigt Rick, der mit Gregory spricht, nebst einigen anderen Charakteren, offenbar um sich zusammenzutun, um es mit Negan aufzunehmen. Spätestens am 12. Februar sind wir schlauer. Dann startet Episode 9 bei AMC. In Deutschland wird sie am 13. Februar um 21:00 Uhr über den FOX Channel zu sehen sein.

Quelle: Gamesradar

