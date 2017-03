The Walking Dead: Season 3: Trailer zu Episode 3 "Above the Law"

1 "The Walking Dead: Season 3: Trailer zu Episode 3 "Above the Law""

The Walking Dead: Season 3: Trailer zu Episode 3 "Above the Law"

01:42 The Walking Dead: Season 3: Trailer zu Episode 3 "Above the Law"

25.03.2017 um 12:15 Uhr Mit einem Trailer zur kommenden Episode 3 "Above the Law" bereitet Telltale Games die Fans der Zombie-Adventure-Reihe The Walking Dead auf den baldigen Release vor. Im Video seht ihr, wie Javier immer noch Schwierigkeiten hat, seinen Platz in der Familie zu finden.

Zelda: Breath of the Wild

Zelda: Breath of the Wild:

Zelda: Breath of the Wild:

Zelda: Breath of the Wild:

Zelda: Breath of the Wild

Zelda: Breath of the Wild

video

1223931

The Walking Dead: Season 3

The Walking Dead: Season 3: Trailer zu Episode 3 "Above the Law"

Mit einem Trailer zur kommenden Episode 3 "Above the Law" bereitet Telltale Games die Fans der Zombie-Adventure-Reihe The Walking Dead auf den baldigen Release vor. Im Video seht ihr, wie Javier immer noch Schwierigkeiten hat, seinen Platz in der Familie zu finden.

http://www.pcgames.de/The-Walking-Dead-Season-3-Spiel-55376/Videos/telltale-episode-3-above-the-law-trailer-adventure-zombie-1223931/

http://www.pcgames.de/screenshots/medium/2017/03/the-walking-dead-episode-3-trailer_b2teaser_169.JPG

the walking dead,telltale,adventure

videos

http://vcdn.computec.de/ct/2017/3/73388_sd.mp4