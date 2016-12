The Walking Dead: A New Frontier - Behind-the-Scenes-Video zur 3. Staffel

24.12.2016 um 17:15 Uhr Hier könnt ihr euch eine Behind-the-Scenes-Video zu The Walking Dead: A New Frontier ansehen. Mitarbeiter von Entwickler Telltale Games verraten darin einige spannende Details zur dritten Staffel der Zombie-Saga. Die beiden ersten Episoden von The Walking Dead: A New Frontier sind seit 20. Dezember erhältlich.

