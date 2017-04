Telltale Games hat den Veröffentlichungstermin für die vierte Episode von The Walking Dead: A New Frontier bekannt gegeben. "Thicker Than Water" (auf Deutsch "Dicker als Wasser"), so der Untertitel der nächsten Folge, erscheint demnach am 25. April, also schon nächste Woche. Episode 3: "Above the Law" ist dann nicht einmal einen Monat alt. Zwischen dem Release der Doppelepisode "Ties That Bind" und jener verging noch ein gutes Vierteljahr.

The Walking Dead: A New Frontier ist die dritte Staffel von Telltales beliebter Adventure-Reihe. Der Bezug ist als Download oder also Box in Form der sogenannten Season-Pass-Disc (nur Konsolen) möglich. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test zu den ersten drei Episoden findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu The Walking Dead: Season 3 - A New Frontier. Voraussichtlich gegen Abend wird Telltale noch einen Trailer zu Episode 4: "Thicker Than Water" veröffentlichen.