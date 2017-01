Terminator: Sci-Fi-Koryphäe James Cameron plant einen neuen Teil!

Als "Avatar"-Regisseur James Cameron (Aliens - Die Rückkehr, Titanic) im Jahr 1893 mit einem verhältnismäßig bescheidenem Budget den Sci-Fi-Actionstreifen "Terminator" drehte, ahnte niemand, dass sich der B-Movie zu einem der einflussreichsten Science-Fiction-Filme der 1980er Jahre und zu einem Kultfilm entwickeln würde. Während der Franchise-Erfinder auch beim direkten Sequel die Regie übernahm, war er bei den darauffolgenden drei Fortsetzungen und der Serie "Terminator: The Sarah Connor Chronicles" (2008-2009) kaum bis überhaupt nicht mehr involviert. Nach dem eher mäßigen Erfolg des fünften Teils der Reihe, "Terminator: Genisys" (2015), hatte man dann von weiteren Filmen Abstand genommen.

Umso erfreulicher für alle Terminator-Fans, dass laut Deadline ein neuer "Terminator"-Film in Planung sein soll und dieser von Cameron höchstpersönlich angeregt worden ist. Da Cameron mit den vier "Avatar"-Sequels alle Hände voll zu tun hat, wird er bei "Terminator 6" zwar nicht Regie führen, aber offenbar als Mentor eine unterstützende & beratende Funktion einnehmen und das gesamte Filmprojekt überwachen. Für den Regieposten schwebt der Sci-Fi-Koryphäe jedoch schon ganz klar eine Person vor - nämlich "Deadpool"-Regisseur Tim Miller, mit dem man sich bereits in Gesprächen befinde. In die Kinos kommen solle der neue Teil dann 2019: In dem Jahr, also 35 Jahre nach dem Erscheinen von "Terminator", fallen bestimmte Rechte an dem Franchise wieder in die Hände des Franchise-Erfinder. Den anderen Teil hält David Ellison, dem CEO von Skydance Media, der laut dem Bericht bereits auf der Suche nach geeigneten Drehbuchautoren ist.

Nicht klar ist derzeit, ob es sich bei dem neuen Film um ein Reboot oder eine Fortsetzung handelt - und ob Arnold Schwarzenegger in seine Paraderolle zurückkehren wird. Eine offizielle Bestätigung seitens der Verantwortlichen steht noch aus.