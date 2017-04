02:12

The Surge: Combat-Trailer zum Action-Rollenspiel

The Surge: Combat-Trailer zum Action-Rollenspiel

22.04.2017 um 16:15 Uhr Hier könnt ihr euch den Combat-Trailer zu The Surge ansehen. Der etwa zweiminütige Clip stellt anhand einiger PS4-Gameplay-Szenen das an Dark Souls erinnernde Kampfsystem des Action-Rollenspiels vor. The Surge ist bei Deck 13 Interactive in der Mache, und erscheint am 16. Mai für PC und Konsolen.

Mehr zu diesem Video erfahrt ihr auch im Artikel The Surge: Trailer stellt das von Dark Souls inspirierte Kampfsystem vor.

Mehr zu The Surge findet ihr auf unserer Themenseite.