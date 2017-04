02:15

The Surge: Anvisieren, Abtrennen, Ausrüsten - heftiger Trailer zum Action-RPG

08.04.2017 um 14:15 Uhr Zum kommenden Action-Rollenspiel The Surge von Deck 13 gibt es einen neuen Trailer namens "Anvisieren, Abtrennen, Ausrüsten". Das Video zeigt das umfangreiche Looting-System und die daraus resultierenden Möglichkeiten zur individuellen Ausstattung. The Surge gibt den Spielern Kontrolle darüber, welche Beute sie von ihren Gegnern bekommen wollen. Während des Kampfes können gezielt Körperteile und Waffen anvisiert werden, um sie mit geschickten horizontalen und vertikalen Schlägen abzutrennen. Dabei müssen die Spieler immer abwägen, ob sie an die meist schwer gepanzerten Körperteile herankommen möchten oder die Gegner lieber an den Schwachstellen der Panzerung angreifen und niederstrecken wollen. The Surge erscheint am 16. Mai für PC, Xbox One und PC.

