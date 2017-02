Von Publisher Focus Home Interactive gibt's heute das nächste Gameplay-Video zu The Surge. Der Clip zeigt fast eine Viertelstunde ungeschnittene Spielszenen aus dem futuristischen Hardcore-Rollenspiel. Kommentiert wird das Ganze von Game Designer Adam Hetenyi.(Deck 13). Gezeigt wird die PS4-Fassung von The Surge, wie man unschwer an den Controller-Buttons erkennen dürfte. Außerdem erscheint The Surge aber auch noch für PC und Xbox One. Sogar schon sehr bald: Der Release ist für Mai 2017 geplant.

Bezeichnen könnte man The Surge als inoffiziellen Nachfolger zu Lords of the Fallen, entwickelt ebenfalls von dem deutschen Studio. Das Gameplay fällt also äußerst zweikampflastig aus und erinnert somit nicht zuletzt an Dark Souls. Schauplatz von The Surge ist die SciFi-Welt CREO. In dem neuen Gameplay-Video sehen wir einen kleinen Ausschnitt, den mysteriösen Forschungskomplex Abandoned Laboratories. Alle weiteren News und Infos findet ihr auf der Themenseite zu The Surge.