Von Publisher Focus Home Interactive erreicht uns heute ein weiteres Gameplay-Video zu The Surge. Der Combat-Trailer demonstriert das an die Dark-Souls-Reihe erinnernde Kampfsystem des futuristischen Action-Rollenspiels. Zu sehen ist Protagonist Warren, wie er seine metallischen Robotergegner des CREO-Konzerns in ihre Einzelteile zerlegt. Wie man an den eingeblendeten Buttons unschwer erkennen kann, handelt es sich um die PS4-Version.

Außerdem erscheint The Surge auch noch für PC und Xbox One. Release ist am 16. Mai 2017, also in etwa vier Wochen. Die Vorbestellung ist bereits möglich. Wer davon Gebrauch mach, kann sich über die folgenden Preorder-Boni freuen: CREO PSOI Limited Rig, Mechanisiertes Gegengewicht V.0.9 Implantat, OS Näherungssensor Implantat. Käufer der PS4-Version erhalten außerdem zwei exklusive Gegenstände (CREO PSO4 Limited Rig, Kobaltregelstange). Weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu The Surge.