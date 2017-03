Fordernde Nahkämpfe, düstere Science Fiction und spielerischer Anspruch sind genau euer Ding? Perfekt! Dann laden wir euch herzlich ein, gemeinsam mit uns The Surge zu spielen - und zwar sechs Wochen vor Release! Unser exklusiver Sneak-Peek-Event findet bereits am 31. März 2017 in Frankfurt am Main statt. Die genaue Location in Frankfurt wird noch bekanntgegeben. Anfahrtskosten und Verpflegung werden übernommen! Vor Ort haben vier ausgewählte, volljährige Spieler die Möglichkeit, The Surge ausführlich zu testen. Außerdem werden einige Entwickler anwesend sein, um sich euren Fragen zu stellen. Im Anschluss habt ihr natürlich reichlich Gelegenheit, eure Meinung zu sagen - was gefällt euch, was muss bis zum Release besser werden? Ihr entscheidet!

The Surge: Bewerbt euch jetzt für die PC Games Sneak Peek! Quelle: FHI The Surge ist das brandneue Action-Rollenspiel von Deck 13, die bereits mit Lords of the Fallen kräftig vorgelegt haben. In dem düsteren Sci-Fi-Abenteuer steht euch ein futuristisches Exoskelett zur Verfügung, mit dem ihr euch gegen feindliche Roboter und durchgedrehte menschliche Drohnen zur Wehr setzen müsst. Besonders interessant: Durch ein komplexes Craftingsystem könnt ihr aus abgeschlagenen Körperteilen eurer Gegner neue Ausrüstung herstellen! Warmduscher seien allerdings gewarnt: The Surge bietet eine echte Herausforderung, ihr braucht gute Reflexe, Taktik und eine klug zusammengestellte Ausrüstung, um zu überleben!

Hier findet ihr alle wichtigen Eckdaten:



Was: The Surge exklusiv anspielen

Wann: Freitag, 31. März 2017

Wo: Frankfurt am Main (genaue Location wird noch bekanntgegeben)

Wie lang: ca. 10:30 Uhr bis 17.00 Uhr

Wie viele Spieler suchen wir: 4 Spieler (Mindestalter 18 Jahre!)

Wen suchen wir: Erfahrene Action-RPG-Fans. Wenn ihr Ahnung von Dark Souls, Lords of the Fallen, Nioh oder Bloodborne mitbringt, wäre das ein dickes Plus!

Ihr wollt dabei sein? Schickt eine E-Mail mit eurem Namen und Alter, euren zuletzt gespielten Action-Rollenspielen (insbesondere falls ihr einen der oben genannten Titel gespielt habt) sowie eurer Telefonnummer zur kurzfristigen Kontaktaufnahme mit dem Betreff "The Surge Sneak Peek" bis zum 24. März 2017 an felix.schuetz@computec.de. Die Gewinner werden benachrichtigt.

Teilnahmebedingungen:

Mitmachen kann jeder PC-Games-Leser mit Ausnahme der Mitarbeiter der COMPUTEC MEDIA GMBH und DECK 13/KOCH MEDIA GMBH. Mindestalter: 18 Jahre. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich.

Meldeschluss ist Freitag, der 24. März. Die Benachrichtigung erfolgt spätestens am Montag, 27. März 2017.

Die Aktion selbst findet am Freitag, 31. März 2017 in Frankfurt am Main statt. Die genaue Location wird vorab bekanntgegeben.

Verpflegung sowie Betreuung durch die Redaktion/Hersteller sind selbstverständlich. Entstehende Reisekosten werden von Koch Media erstattet.

Falls ihr schon mal an einer unserer Sneak Peeks teilgenommen habt, bitten wir euch, von einer weiteren Bewerbung abzusehen.