Das deutsche Entwicklerstudio Deck 13 sowie Publisher Focus Home Interactive haben heute bekannt gegeben, dass das Sci-Fi-Rollenspiel The Surge im Mai 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Gemeinsam mit der Ankündigung des Release-Termins wurde ein neuer CGI-Trailer mit dem Titel "Bad Day at the Office" veröffentlicht, der einen Einblick in den ersten Arbeitstag von Protagonist Warren im Unternehmen CREO zeigt. Die Mission der gigantischen Firma lautet, eine dystopische Welt - eine pessimistische Vision unserer Zukunft - vor sich selbst zu schützen.

Allerdings beginnt der neue Job von Warren mit einem katastrophalen Ereignis. Weitere dramatische Ereignisse verwandeln Warrens ersten Arbeitstag bei CREO in einen höllischen Albtraum. Darin muss er sich gegen verrückte Roboter, durchgedrehte Angestellte und weitere Gefahren stellen. Ausgerüstet mit einem besonderen Exo-Suit ist der Spieler allerdings bestens für die Kämpfe vorbereitet. Im Kampf solltet ihr auf die Gliedmaßen eurer Gegner zielen. Mit den abgetrennten Teilen kann der Spieler den eigenen Exo-Suit verbessern und somit gegen stärkere Feinde antreten. Vom 01. bis 02. Februar 2017 wird Focus Home Interactive auf dem Pariser-Event "le What's next de Focus" weitere Details zu The Surge bekannt geben.

Quelle: PlayStation Blog