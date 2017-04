Als eine Art Dark Souls nur im Sci-Fi-Setting - so wurde The Surge schon oft beschrieben. Aber wie spielt sich das, wie fühlt sich das an - und macht es überhaupt Spaß? Wir haben eine neue Preview-Version von Entwickler Deck 13 erhalten und uns darin durch den ersten Level gekämpft. Im Let's Play-Video zeigen wir die vielversprechende Spielwelt, die blutigen Nahkämpfe und natürlich das Crafting-System, das eng damit verbunden ist. Wir erklären außerdem im Detail, wie die Spielmechaniken rund um Ausrüstung, Energieverwaltung und Implantate funktionieren und zeigen, wie man mithilfe von Abkürzungen zurück in die Basis findet. Am Ende gibt's noch einen kurzen Vorgeschmack auf den ersten Boss, den Felix sogar fast besiegt hätte - doch was wäre ein Video zu einem "Soul-Like"-Spiel ohne einen Game-Over-Bildschirm?



The Surge erscheint am 16. Mai 2017 für PC, Xbox One und PS4. In Kürze findet ihr auf unserer Website außerdem ein großes Video-Special zu The Surge, das wir anlässlich unserer PC Games-Sneak-Peek aufgenommen haben. Wer noch mehr brutale Kampfszenen und Waffen im Einsatz sehen will, sollte sich außerdem den folgenden Trailer nicht entgehen lassen: