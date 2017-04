Nur noch wenige Wochen, dann endlich erscheint The Surge für PC, Xbox One und PS4. Höchste Zeit, um das Spiel nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen! Darum luden wir uns vier PC-Games-Leser ein, besuchten gemeinsam mit ihnen das Entwicklerteam Deck 13 in Frankfurt und spielten dort ausführlich eine brandneue Version des blutigen Action-Rollenspiels an.

The Surge: Video-Special zur exklusiven Sneak Peek: Vier PC-Games-Leser testen das Action-RPG! (8) Quelle: PC Games Mit Max (29), Mustafa (36), Thomas (28) und Philipp (22) haben wir uns echte Experten ins Boot geholt. Alle Teilnehmer kennen sich bestens im Genre der "Souls Likes" aus: Die wichtigsten Titel von Dark Souls über Bloodborne und Nioh bis hin zu Lords of the Fallen haben sie intensiv gespielt. Alle freuen sich auf eine Herausforderung und vor allem auf das unverbrauchte Szenario - nach den Fantasy-Welten der Konkurrenz verspricht ein Science-Fiction-Setting eben eine willkommene Abwechslung!

Derbe Kämpfe, ungewöhnliches Crafting, düstere Spielwelt - was unseren Sneak-Peek-Teilnehmern gefallen hat und was nicht, das verraten sie in unserem umfangreichen Video-Special.



12:06

Sci-Fi statt Fantasy: Darum geht's in The Surge

The Surge: Video-Special zur exklusiven Sneak Peek: Vier PC-Games-Leser testen das Action-RPG! (4) Quelle: Focus Home / Deck 13 The Surge spielt in einer dystopischen Zukunft, in der die Welt durch den Klimawandel verwüstet wurde. Schauplatz des Action-Rollenspiels ist die Firmenzentrale von CREO, ein Megakonzern, der mit modernster Technologie daran arbeitet, die beschädigte Atmosphäre der Erde wiederherzustellen. Auch Warren, Held des Spiels, schuftet für CREO als Fa­brikarbeiter und wurde dafür mit einem mechanischen Exo-Skelett - einem sogenannten Exo-Rig - ausgestattet. Logisch, dass da irgendwas furchtbar schiefgehen muss: Als Warren zu Spielbeginn aufwacht, findet er den CREO-Komplex zerstört vor, Roboterdrohnen wollen ihm ans Leder und Warrens Ex-Kollegen stapfen wie aggressive Zombies durch die Gegend. Was ist da nur vorgefallen? Warren schnappt sich das nächstbeste Werkzeug vom Boden, prügelt damit die ersten Angreifer nieder - und macht sich auf die Suche nach Antworten.

In The Surge stehen das Erkunden der Spielwelt und blutige, fordernde Nahkämpfe an der Tagesordnung. Fernkampfwaffen spielen nur eine geringe Rolle, stattdessen heizen wir unseren Gegnern mit Kettensägenschwertern, elektrisch geladenen Kolben, blitzschnellen Armklingen, riesigen Industrie-Äxten und anderem umfunktionierten Werkzeug ein. Besonders interessant: Neue Ausrüstung finden wir nur sehr selten in den Levels. Stattdessen müssen wir die meisten neuen Rüstungsteile und Waffen von Gegnern erbeuten. Dazu visieren wir einfach ein bestimmtes Körperteil des Feindes an, bauen im Kampf Energie auf - und schlagen den Part dann in einer deftigen Zeitlupensequenz ab. Mit dem erbeuteten Körperteil marschieren wir dann zu einer Werkbank, an der wir neue Baupläne erhalten, mithilfe derer wir schließlich frische Rüstungsteile für Warrens Exo-Skelett basteln. Dieser Kreislauf aus Kämpfen, Erbeuten und Herstellen macht einen wichtigen Teil der Spielerfahrung aus! Aber auch die Story soll in The Surge nicht zu kurz kommen - wie genau, das wird sich schon in Kürze klären: Unseren Test zu The Surge gibt's spätestens zum Release auf pcgames.de!

Einen weiteren Vorgeschmack aus dem düsteren Action-Rollenspiel erhaltet ihr in unserem Let's Play-Video, in dem wir den ersten Level ausprobieren und viele Spieldetails erklären.

31:20

The Surge: Exklusive Preview in der neuen PC Games 05/17

Noch mehr zu The Surge gibt's in unserer neuen Ausgabe 05/17 der PC Games: Im Heft findet ihr eine sechseitige Vorschau mit vielen neuen Eindrücken, Meinungen unserer vier Tester und neue Screenshots. Dazu gibt's natürlich wie üblich jede Menge Tests, Previews und einen umfangreichen Magazinteil, die Extended-Ausgabe bietet außerdem zwei Vollversionen auf DVD. Die neue Ausgabe ist ab 26. April 2017 im Handel erhältlich!