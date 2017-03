The Surge: Actionreicher Cinematic-Trailer & Vorbesteller-Infos

Focus Home Interactive hat soeben einen neuen Cinematic-Trailer zu The Surge veröffentlicht. Der Titel: "Stronger, Faster, Tougher", ins Deutsche übersetzt also "stärker, schneller härter". Zu sehen ist der in einem Exoskelett steckende Protagonist Warren, wie er sich mit Robotern des bösen CREO-Konzerns anlegt. Gegen Ende des Clips bekommt es Warren allerdings mit einem allem Anschein nach übermächtigen Gegner zu tun. Bevor der Kampf beginnt, wird allerdings auch schon ausgeblendet.

Wie es weitergeht erfahren wir wohl in knapp zwei Monaten. The Surge erscheint am 16. Mai für PC, PS4 und Xbox One. Wer das Action-Rollenspiel aus dem Hause Deck 13 vorbestellt, erhält folgende Preorder-Boni: CREO PSOI Limited Rig, Mechanisiertes Gegengewicht V.0.9 Implantat, OS Näherungssensor Implantat. Käufer der PS4-Version erhalten außerdem zwei exklusive Gegenstände (CREO PSO4 Limited Rig, Kobaltregelstange). Alle weiteren News und Infos findet ihr auf der Themenseite zu The Surge.