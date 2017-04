The Sexy Brutale: Launch-Trailer veröffentlicht

01:27

15.04.2017 um 17:15 Uhr Pünktlich zum Erscheinen des makabren Puzzle-Adventures The Sexy Brutale veröffentlicht Entwicklerstudio Tequila Works einen neuen Trailer. Das Video zeigt Ingame-Szenen aus dem zwielichtigen Luxus-Kasino, dessen Gäste alle an einem Tag auf mysteriöse Weise zu Tode kommen. Wir bekommen einen Einblick in die verschiedenen Gameplay-Mechaniken und Spezialkräfte, die wir als Spieler einsetzen müssen, um das vorzeitige Ableben der Besucher zu verhindern.

Mehr zu diesem Video erfahrt ihr auch im Artikel The Sexy Brutale im Test: Hitman auf den Kopf gestellt.

