The Sexy Brutale: Unser Review zum mörderischen Kasino-Adventure

Für unser Review von The Sexy Brutale sind wir in die Rolle des Priesters Lafcadio Boone geschlüpft. Wir schleichen durch das verwinkelte Anwesen, lauschen den Schritten der Gäste und bespitzeln sie durch Schlüssellöcher. Genau wie bei einem Spiel der Hitman-Serie geht es darum, zuerst die Tagesabläufe der NPCs zu studieren und dann einen Plan auszuhecken. Doch anstatt das perfekte Attentat zu entwerfen, müssen wir es vereiteln. Da wir nicht direkt ins Geschehen eingreifen können, manipulieren wir die Umgebung in klassischer Point&Click-Manier: Hier ein Item versetzen, dort eine Tür absperren und dadurch einen Mord unmöglich machen. Wenn der Plan nicht funktioniert hat, ziehen wir unsere Taschenuhr auf und der Tag beginnt von Neuem.

Sexy: Die einzelnen Räume des Anwesens sind hübsch und detailliert gestaltet. Quelle: PC Games

Makabrer Maskenball

Im Laufe des ungefähr zehn Stunden langen Abenteuers werden die zu lösenden Rätsel zunehmend komplexer und interessanter, aber niemals allzu schwierig. Während man sich in manch einem Adventure-Game komplett abwegige Lösungswege zusammenreimen muss, bleibt The Sexy Brutale bodenständig.

Ziemlich verrückt und einfallsreich sind hingegen die Todesfallen, die den unvorsichtigen Gästen den Garaus machen. Die Kombination aus überzeichnetem Comic-Artstyle, witzigen Dialogen und putzigen Charakteranimationen lässt all diese Zwischenfälle aber eher komisch als schauerlich wirken. Von einer Sprachausgabe hätte das Spiel sehr profitiert, aber auch so fällt die atmosphärische Präsentation ganz gut aus. Die Umgebungen sind aufwendig gestaltet und mit vielen optischen und akustischen Details versehen. Egal wo man sich gerade befindet, hört man beispielsweise jeden Tag um Punkt vier Uhr einen Gewehrschuss - was da passiert ist, kann man sich schon denken.

Brutale: Wozu wohl der elektrisierbare Käfig mit den Todesstacheln dient? Quelle: PC Games

Bleibt nur noch die Frage: Wie kann ein Spiel Spaß machen, bei dem man wieder und wieder dasselbe erlebt? Tatsächlich ist The Sexy Brutale erstaunlich linear, denn die Mordfälle müssen in einer vorgegebenen Reihenfolge gelöst werden. Nach und nach werden neue Bereiche des Kasinos zugänglich, während man neue Spezialfähigkeiten erhält und mehr über die dunklen Geheimnisse des Anwesens lernt.

Der Vorteil: Als Spieler erleben wir ein tolles Fortschrittsgefühl, das uns zum Weiterspielen animiert. Der Nachteil: Es bleibt nicht viel Platz für Experimentierfreude. Die Vorgänge im Sexy Brutale werden durch eine Vielzahl an Stellschrauben bestimmt. Wie wunderbar wäre es gewesen, an all diesen gleichzeitig herumspielen zu können und dann die Ergebnisse zu beobachten. Wir müssen zwar herausfinden, wie jeder einzelne Gast vor dem Tod bewahrt werden kann, werden aber nie vor die große Herausforderung gestellt, alle von ihnen in einem einzigen Tageszyklus zu retten. Auch alternative Lösungswege gibt es nicht. The Sexy Brutale setzt seine innovative Grundidee zwar gut um, aber aus dem Spielprinzip hätte durchaus noch mehr herausgeholt werden können.

The Sexy Brutale ist ab sofort am PC auf Steam sowie DRM-frei bei Gog.com. Außerdem gibt's das Adventure für Playstation 4 und Xbox One. Preis: knapp 20 Euro.

The Sexy Brutale (PC)

Pro & Contra Außergewöhnliches Spielprinzip Motivierende Rätsel Geheimnisvolle Story Aufwendig gestaltete Spielwelt mit witzigen Details Hübsche Charakteranimationen Bizarrer Cartoon-Humor Optionale Sammelgegenstände Unvertonte Dialoge Keine alternativen Lösungswege Kleine Macken bei der Maus-Steuerung Weitere Pros & Cons ...

Fazit Tolle Idee, ordentliche Umsetzung. Davon gerne mehr!