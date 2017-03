The Secret World: Conan Exiles Macher planen Relaunch des storylastigen MMORPGs

Mit Conan Exiles ist Funcom ein großer Erfolg gelungen. Im ersten Monat der Early-Access-Phase konnten fast eine halbe Million Exemplare des Survival-Onlinespiels verkauft werden. Andere Titel des Studios hatten allerdings nicht solches Glück. Dazu gehört das storylastige MMORPG The Secret World.

Doch Funcom hofft, dies ändern zu können und plant noch für die erste Hälfte dieses Jahres einen Relaunch des Onlinespiels. Mit dem Neustart soll die Spielerfahrung für Einsteiger verbessert und am Kampfsystem geschraubt werden. Zudem wird es tägliche Belohnungen geben und das Geschäftsmodell wird verändert. So soll der gesamte Storycontent kostenlos zugänglich sein. Erste Vorbereitungen für den Relaunch starten in diesem Monat.

Derweil befinden sich die MMORPGs Age of Conan und Anarchy Online mehr in einer Art Standby-Modus. Es sind derzeit keine neuen Inhalte für beide Spiele geplant und nur der Service wird aufrecht erhalten. Funcom will stattdessen mehr Arbeit in Conan Exiles stecken, um den Titel weiter auszubauen und ihn in den kommenden zwölf bis 24 Monaten zu einem qualitativ sehr hochwertigen Onlinespiel zu machen.

Funcom verspricht sich von diesen Änderungen auch einen höheren Umsatz für die Zukunft.

Quelle: MassivelyOP