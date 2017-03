Der bereits Anfang März angekündigte Relaunch des nicht gerade überragend erfolgreichen Online-Rollenspiels The Secret World nimmt Formen an. Wie Hersteller Funcom, derzeit wegen des Survival-Hits Conan Exiles in den Schlagzeilen, bekannt gibt, erscheint die Free2Play-Variante mit dem leicht abgeänderten Titel Secret World Legends noch in diesem Frühjahr über Steam. Einen genauen Termin gibt es zwar nicht. Die Closed Beta hat aber bereits begonnen. Anmeldungen nimmt Funcom unter dem Quellenlink entgegen.

Secret World Legends bietet laut Funcom den selben Umfang wie das in Kürze auslaufende Originalspiel, soll somit über 100 Stunden unterhalten. Allerdings hat Funcom zahlreiche Verbesserungen am Core-Gameplay vorgenommen, unter anderem neue Komfortfunktionen ergänzt. Großer Wert wurde nämlich insbesondere darauf gelegt, Neulingen den Einstieg zu erleichtern. Außerdem wurde natürlich an der Technik gefeilt. Immerhin hat The Secret World inzwischen schon knapp fünf Jahre auf dem Buckel. Screenshots sowie einen ersten Teaser findet ihr unterhalb. Alle weiteren News und Infos findet ihr auf der Themenseite zu The Secret World.

Quelle: Secret World Legends - Anmeldung zur Closed Beta